Entdeckungstour durchs Allgäu: Bachelor-Freundin Katja erklimmt den Hündle in Oberstaufen

Im Allgäu ist Wandern eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten. Gerade im Sommer zieht es viele in die Berge, so auch Bachelor-Freundin Katja. Sie war mit ihrer Familie auf dem Oberstaufer Hündle unterwegs. Auf Instagram teilte Katja ihre Erlebnisse und hat auch ein paar Tipps für Allgäu-Urlauber.

Wanderung in Oberstaufen - So bereitet sich Katja vor

Bevor die Wanderung losgeht, deckt sich Katja zunächst mit dem Wichtigsten ein: Sonnencreme, Wanderschuhe, Jacke, und Wechseloberteil. Wie wichtig das Wechseloberteil ist, beweist Katja dann auf dem Hündle. Die 30-Jährige geht zu Fuß, während ihre Mutter mit den Kindern per Bergbahn zum Gipfel fährt. Das Wetter spielt zwar mit, doch auf dem Berg kann das Wetter schnell umschlagen, daher sind Wechselsachen und Jacke wichtige Wanderutensilien.

Zu Fuß auf das Gipfelkreuz - So fit ist die Bachelor-Freundin

Durchgeschwitzt, aber mit einem niedrigen Puls, kommt Katja am Gipfelkreuz an. Auf ihren niedrigen Puls ist die Neu-Allgäuerin auch stolz. Das zeigt, wie sportlich die Bachelor-Freundin ist. „Ich sag’s euch – es war steil!“, so Katja in dem Text zum Reel. Am Gipfelkreuz weiht Katja ihre Follower dann auch in einen Wander-Brauch ein: das Gipfelkreuz streicheln.

Abwärts mit der Sommerrodelbahn

Auf dem Weg nach unten gibt es auf dem Hündle noch weitere Aktivitäten. Neben mehreren Spielplätzen gibt es eine Sommerrodelbahn, die Katja auch gleich ausprobiert. „Das hat richtig Spaß gemacht“, so Katja zur Fahrt. Auf dem Video macht die 30-Jährige aber keinen so entspannten Eindruck. Zum Abschluss des Tages gab es dann noch ein leckeres Eis am Alpsee.

Katja und Dennis - Liebesglück dank RTL-Kuppelshow

Katja entdeckte an der Seite ihres Freundes Dennis Gries auch andere schöne Ecken des Allgäus. Das Bachelor-Paar hatte vergangenes Wochenende einen Ausflug an den Bodensee unternommen. Katja lernte Dennis Gries 2024 bei Dreharbeiten zur RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen. Die Content Creatorin bekam von Dennis die letzte Rose, seitdem sind die beiden ein Paar. Nach einer längeren Fernbeziehung zog Katja schließlich zu Dennis ins Allgäu. Das Bachelor-Paar lebt heute in Kempten.

Das ist der Hündle in Oberstaufen

Der Hündle in Oberstaufen ist ein 1112 Meter hoher Ausflugsberg im Allgäu. Vom Gipfel hat man einen schönen Ausblick auf die umliegenden Berge der Allgäuer Alpen. Neben Wanderungen bietet der Berg auch vielfältige Erlebnisse für die ganze Familie. Neben der Sommerrodelbahn gibt es auch einen MounTeens Detektivweg, einen Abenteuerspielplatz, eine Minigolfanlage, sowie ein Bungee-Trampolin und einen Streichelzoo.