Er kann‘s noch! Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger beweist Treffsicherheit

Seit fast zehn Jahren ist Bastian Schweinsteiger in Fußballrente. Doch für ein Freundschaftsspiel mit anderen Fußball-Legenden kommt der 41-Jährige wieder zurück auf das Spielfeld - und beweist dabei seine Treffsicherheit.

Bastian Schweinsteiger schmettert Ball ins Netz

Auf einem Promovideo zum „Icons Match“, das Bastian Schweinsteiger auf seinem Instagram-Account geteilt hat, zeigt er deutlich, warum er eine Legende im Fußball ist. Der ehemalige FC-Bayern-Spieler und Weltmeister von 2014 schmettert einen Ball nach dem anderen ins Tor.

Gegner und Fans beeindruckt von Schweinsteigers Leistung

Beim „Icons Match“ treten legendäre Fußballer in einem freundschaftlichen Turnier gegeneinander an. Bastian Schweinsteigers Team tritt gegen Iker Casillas' Team an. An den spanischen Ex-Fußballer hat die FC-Bayern-Legende auch gleich eine Botschaft: „Mach dich auf was gefasst“, sagt Schweinsteiger auf Englisch in die Kamera. Casillas und auch Schweinsteigers Fans sind beeindruckt von der Leistung des 41-Jährigen. „Du kannst es immer noch perfekt 😍NIX verlernt Fußball Gott ❤️😍👏🔥“, schreibt ein Follower zu dem Video.

Vom Fußballplatz ins TV-Studio

Bastian Schweinsteiger hängte 2016 die Fußballschuhe an den Nagel. Er arbeitet jetzt als Fußball-Experte für die ARD. Beim Fehlstart in die WM-Qualifikation hatte Schweinsteiger auch eine deutliche Meinung über die neue deutsche Nationalmannschaft. In seinem Privatleben hingegen macht Schweinsteiger gerade turbulente Zeiten durch. Nach fast zehn Jahren Ehe gehen er und seine Ehefrau Ana Ivanović getrennte Wege.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013