„Die war viel zu hoch“: Tom und Bill Kaulitz stellen Gerüchte um Millionen-Gagen richtig

Luxuriöse Reisen um die Welt, teure Autos, Renovierung einer schicken Villa: Dass es den Kaulitz-Brüdern Bill und Tom finanziell gut geht, zeigen sie regelmäßig auf Social Media und in ihrer Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“, deren dritte Staffel gerade angekündigt wurde. Nach der kürzlich veröffentlichten zweiten Staffel kursierten verschiedene Medienberichte darüber, wie viel Vermögen die Kaulitz-Brüder eigentlich besitzen und woher das ganze Geld kommt.

Während Bill die Schätzung des Vermögen Magazins von etwa 20 Millionen Euro Vermögen pro Bruder in einem Interview sogar als deutlich zu niedrig kommentierte, dementierten er und Tom jetzt einen anderen Aspekt ihrer Einnahmen, über den die Medien wohl fälschlicherweise berichtet hatten: die angeblichen Millionen-Gagen von Netflix.

Tom und Bill Kaulitz über angebliche Millionen-Gagen: „Wir verdienen gar nichts daran"

Diverse Artikel bezogen sich auf einen Bild-Bericht, dass die Brüder laut Medieninsidern für „Kaulitz & Kaulitz“ Gagen im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich pro Staffel einstreichen würden. Das Thema griffen Tom und Bill jetzt in ihrer aktuellsten Podcast-Folge „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ auf. „Die Gage, die sie da geschrieben haben – auch wieder ganz off“, stellt Bill klar. Auch Tom kommentiert: „Die war viel zu hoch. Wir verdienen gar nichts daran.“ Ob das so stimmt, bleibt allerdings offen. Schließlich kann man nicht alles für bare Münze nehmen, was die Zwillinge in ihrem Podcast erzählen – beziehungsweise, was sie davon nur scherzhaft oder ironisch meinen.

Auch die Vermutung, dass beide jeweils über 20 Millionen Euro Vermögen verfügen, wird aufgegriffen. Bill meint: „Tom hat nicht 20 Millionen. Das sind 200 Millionen! Jetzt schreibt endlich die richtige Null noch dahinter, mein Gott.“ Tom Kaulitz vermutet derweil, dass dieses Gerücht auch nur wegen „einer ironischen Aussage im Podcast“ entstanden sei. Was nun stimmt und was nicht, lässt sich für Außenstehende schwer nachvollziehen.

Kaulitz-Brüder amüsieren sich über Spekulationen

Die Kaulitz-Brüder – die vor Kurzem auch klare Worte für Friedrich Merz' Kommentar zur Regenbogenflagge fanden – haben auf jeden Fall Spaß daran, mit den Spekulationen rund um ihre finanzielle Lage zu spielen. Bill amüsiert sich auch darüber, wie sich die Schlagzeilen zuletzt um seinen Mallorca-Urlaub drehten: „Das fand ich zum Schreien. Da haben sie ausgewertet, in welcher Villa wir schlafen, was die kostet, was unser Luxusurlaub da ist ...“ Der Tokio-Hotel-Sänger war gerade auf Mallorca, um den Junggesellinnenabschied der zukünftigen Frau des Tokio-Hotel-Bassisten Georg Listing zu feiern. Auf der Insel traf er sich auch mit einer Freundin seines Ex Marc Eggers, was für Aufsehen sorgte. Es soll aber nicht zu einem Wiedersehen zwischen den Ex-Partnern gekommen sein.