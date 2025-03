7 Millionen Euro! So viel fordern französische Steuerbehörden von den Geissens

Carmen (59) und Robert (61) Geiss sollen im Visier französischer Steuerbehörden stehen. Der Vorwurf: Steuerschulden in Millionenhöhe.

Jetzt soll laut Medienberichten sogar eine Zwangsversteigerung einer Immobilie der Geissens drohen. Wie es dazu kommen konnte.

Steuerschulden der Geissens in Millionenhöhe

Auf Instagram ist von der finanziellen Krise der Geissens nichts zu sehen: Auf dem Account von „Maison Prestige Roberto Geissini“, dem Luxushotel der Familie in Grimaud nahe Saint Tropez in Frankreich, scheint die Wiedereröffnung am vergangenen Freitag gelungen.

Mit Champagner wird angestoßen, der vorherige Post zeigt eines der Hotelzimmer. Nach der Winterpause können dort wieder Gäste einchecken. Ob aber die Geissens das Luxushotel weiter betreiben und besitzen werden?

Das ist laut Business Insider fraglich. Denn die Geissens sollen seit 2010 über Jahre Steuerschulden angehäuft haben.

Luxushotel der Geissens in Frankreich steht vor Zwangsversteigerung

Wie die Bild-Zeitung und weitere Medien berichten, sollen Robert und Carmen Geiss zwischen 2010 und 2022 immer mehr Steuerschulden gemacht haben. Strafzahlungen, Verzugszinsen - alles in allem sollen sich die Steuerschulden auf sieben Millionen Euro belaufen.

Laut Bild soll dabei nicht die Betreibergesellschaft des „Maison Prestige Roberto Geissini“ im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen, sondern die Immobilien-Investitionsfirma Whereland Real Estate SA. Die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg soll Anteile an dem französischen Luxus-Hotel halten und Robert Geiss gehören.

Wie unter anderem im Spiegel zu lesen ist, erklärte Robert Geiss dazu: „Unser Hotel hat mit dem ganzen Prozess nichts zu tun“, sagte Geiss, „Das Hotel ist lediglich Mieter und der Mietvertrag hat weiterhin Gültigkeit.“

Wie sich die Geissens gegen die Steuerbehörden aus Frankreich wehren wollen

Die Geissens wollen in Berufung und gegen die Zwangsversteigerung vorgehen. Robert Geiss gibt sich zuversichtlich.

Gegenüber der Bild sagte er: „Wie viele andere Grundstücksbesitzer in Frankreich sind auch wir von überzogenen Forderungen der französischen Behörden betroffen und kämpfen seit Jahren für unser Recht.“

Seine Frau schwärmt derweil von Dubai als „steuerfrei, sicher, super Wetter“. Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sie sich am Sonntag in einem sommerlichen Kleid am Strand - nachdem sie tags zuvor noch aus Monaco gepostet hatte. Auch dort fühlt sich die Familie seit Jahren zu Hause.

Kult-Millionäre aus Köln zeigen Jet-Set-Leben im Fernsehen

Gemeinsam mit ihren Töchtern, Shania (20) und Davina (21), sind Carmen und Robert Geiss seit 2011 im Fernsehen zu sehen. Ihre TV-Realityshow „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL 2 hat seit Jahren eine große Fangemeinde. Mit ihrer Kölschen Mentalität inszenieren die vier sich im weltweiten Jet-Set-Leben und sorgen immer wieder für heitere Momente.

Icon Vergrößern In diesem Jahr waren Carmen und Robert Geiss geladen. Robert Geiss ist in Köln geboren. Foto: IMAGO / Political-Moments Icon Schließen Schließen In diesem Jahr waren Carmen und Robert Geiss geladen. Robert Geiss ist in Köln geboren. Foto: IMAGO / Political-Moments