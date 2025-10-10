Halbmarathon in Gefahr? „Oktoberfestviren“ bremsen Bachelor-Freundin Katja aus

Vor ein paar Monaten hat Katja, Geretschuchin, die Freundin vom Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries, das Laufen für sich entdeckt. Seit ein paar Wochen trainiert sie schon für einen Halbmarathon. Wegen einer Erkältung ist die Teilnahme nun allerdings in Gefahr.

Jogging-Zwangspause mitten in Vorbereitung auf Halbmarathon

Das letzte Mal, dass Katja in die Joggingschuhe geschlüpft ist, war am 29. September. Das beweist ein Foto, das die 30-Jährige vor einigen Stunden in einem Reel auf Instagram gepostet hat. Seitdem heißt es allerdings „Selfcare & Gesund werden“, denn die sonst so sportliche Freundin von Ex-Bachelor Dennis Gries ist seit einer Woche krank.

Seit einer Woche krank: Ist das Oktoberfest schuld?

Katja wartet nun darauf, wieder gesund genug zu sein, um wieder loslaufen zu können. „Zweifel grade, ob das überhaupt noch was werden kann am 09.11.?!“, erklärt sie ihren Followern in der Caption zu dem Reel. Bei ihrem letzten Lauf hat sie eine Strecke von 12,28 Kilometern geschafft. Ein Halbmarathon zieht sich allerdings über eine Strecke von 21 Kilometern. Katja hat also noch einen weiten Weg vor sich. Jetzt die Zwangspause, an der offenbar die Festzeltbesuche auf der Wiesn mit Dennis schuld sind. „Oktoberfestviren lassen grüßen“, schreibt Katja zu einem der Fotos.

Instagram-Follower glauben an Katja

Während der Wartezeit begutachtet Katja ihre Joggingschuhe und zweifelt: „Schaffe ich das überhaupt?“, „Warum habe ich mich nur angemeldet?“, sind einige der Gedanken, die die Influencerin gerade umtreiben. Von ihren Followern bekommt sie dagegen viel Zuspruch. „Du schaffst das“ und „ you can do it“ ist in der Kommentarspalte zu lesen.

„Kein Druck“ - Followerin spricht Katja Mut zu

Eine Followerin, die schon Erfahrungen mit Halbmarathons hatte, spricht Katja viel Mut zu: „Kein Druck, einfach laufen ❤️ Hör auf Deinen Körper, Deine Muskulatur - der gibt das Tempo an. Am Ende zählt doch einfach das Dabeisein, die Stimmung, die Emotionen und das Du es kannst!“

Katja und Dennis beim Duracher Lauf 2025

Katja hat bereits im Sommer dieses Jahres bewiesen, dass sie längere Strecken schaffen kann. Sie und Dennis nahmen am 6. Juni 2025 am 2. Duracher Lauf teil. Es war Katjas erster Lauf über 10 Kilometer, sie schaffte die Strecke in einer Stunde und drei Minuten. Damals machte Katja die Sommerhitze zu schaffen, dennoch war sie glücklich, es ins Ziel geschafft zu haben.