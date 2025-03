Allgäuer Bachelor Dennis Gries verwandelt Bett in Disco: So lief das DIY-Projekt

Seit der ehemalige Bachelor Dennis Gries mit seiner Freundin Katja Geretschuchin zusammengezogen ist, arbeiten beide daran, die gemeinsame Wohnung in Kempten einzurichten. Dabei legt Dennis auch selbst Hand an. Auf Instagram präsentierte er sein DIY-Projekt am Wochenende.

Dennis Gries demonstriert sein handwerkliches Geschick

Als Dennis eine LED-Rolle in die Hände fällt, die er vor fünf Jahren gekauft hat, schreitet der 32-Jährige gleich zur Tat. In einem Video, das der ehemalige Bachelor auf Instagram gepostet hat, demonstriert er seinen Followern seine Heimwerker-Fähigkeiten. Abgesehen davon, dass die Wanddeko abstürzt, kam es während der Arbeiten zu keinen Zwischenfällen.

„Disco im Bett“: So einfach war Dennis‘ DIY-Projekt

Während der Arbeit erklärt Dennis seinen Followern, wie leicht das Anbringen der LED-Rolle ist. Nachdem er die Holzlatten zugeschnitten hat, schraubte er sie mithilfe eines Freundes an der Rückseite des Kopfteils an. Danach klebte er die LED-Rolle auf die Latten. Dann heißt es von Dennis: „Strom rein und zack“, per Fernbedienung lassen sich die LEDs an- und ausschalten. Mit dem Farbwechsel haben er und Katja eine echte „Disco im Bett“.

Was sagt Katja Geretschuchin zum Lichteffekt im Schlafzimmer?

Wie es Katja gefallen hat, ist noch nicht bekannt. In einem Kommentar lässt Dennis allerdings durchblicken, dass seine Freundin wohl nichts mit der Feder anfangen kann, die während der Arbeiten von der Wand gefallen war. „Wenn’s nach Katja gegangen wäre, hätte die Feder einfach liegen bleiben dürfen!😂“, so Dennis.

Dennis und Katja: Ein Paar seit „Die Bachelors“

Dennis und Katja lernten sich im vergangenen Jahr bei der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen und lieben. Seit knapp über einem Jahr sind die beiden bereits ein Paar. Nach einer Fernbeziehung zog die Düsseldorferin Katja zu Dennis nach Kempten. Die beiden halten auf den sozialen Netzwerken ihre Fans über ihre Beziehung und das gemeinsame Leben im Allgäu auf dem Laufenden. So teilten beide vor Kurzem ein Video, das sie beim Eisbaden zeigt.

Dennis Gries: Alle Infos zum Ex-Bachelor aus dem Allgäu auf einen Blick

Geboren 1993 in Kempten im Allgäu

Gelernter Sport- und Fitnesskaufmann

Arbeitet in einem Familienunternehmen

2024 war Dennis Gries einer von zwei Bachelors in der TV-Show „Die Bachelors“

Auftritt auch bei „Shopping Queen“ auf VOX

In einer Beziehung mit der „Die Bachelors“-Teilnehmerin Katja Geretschuchin