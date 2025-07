Bill Kaulitz feiert auf Mallorca: Kommt es zum Wiedersehen mit Ex Marc Eggers?

Erst im Herbst 2024 machten Bill Kaulitz und Marc Eggers ihre Liebe öffentlich. Vor allem der Tokio-Hotel-Frontmann zeigte sich damals überglücklich über seine neue Beziehung. Doch das Liebesglück währte nicht lange. Schon nach wenigen Wochen war alles wieder vorbei. Während Marc Eggers bisher eisern zu dem Beziehungsaus schweigt, hält Bill sich wenig bedeckt, wenn es um die Trennung von Marc Eggers geht.

Immer wieder äußert sich der Kaulitz-Zwilling öffentlich zu den Hintergründen der Trennung. Sowohl in seinem Podcast „Kaulitz Hills“ als auch in der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Kaulitz & Kaulitz“ spricht Bill offen über das plötzliche Liebes-Aus. Seinen Erzählungen zufolge gingen die beiden Sänger alles andere als im Guten auseinander. So wirft Bill dem Schlagersänger unter anderem vor, ihn betrogen zu haben. Trotzdem könnte es nun zu einem Wiedersehen der beiden kommen.

Treffen sich Bill Kaulitz und Marc Eggers nun auf Mallorca?

Dem Ex über den Weg zu laufen – für viele eine absolute Horrorvorstellung. Genau das könnte Bill Kaulitz jedoch schon bald passieren. Wie in den Instagram-Storys des Tokio-Hotel-Sängers zu sehen ist, befindet er sich derzeit auf Mallorca. Bereits zuvor hatte er seinen Followern verraten, dass er für einen Junggesellenabschied auf die Baleareninsel reist.

Ausgerechnet dort ist auch Marc Eggers regelmäßig anzutreffen. Bekanntlich steht er mehrmals pro Woche auf der Bühne des berühmten „Megapark“. Laut der aktuellen Instagram-Story des Veranstalters ist auch für das kommende Wochenende wieder ein Auftritt des Schlagersängers geplant.

Bill Kaulitz und Marc Eggers: Wie wahrscheinlich ist ein Wiedersehen?

Ein Blick auf Bills Instagram-Beiträge zeigt: Er und die anderen Teilnehmer des Junggesellenabschieds genießen derzeit vor allem die Zeit am Pool ihrer Unterkunft. Auch Schnappschüsse von einer Yacht sind zu sehen. Von einem Besuch am Ballermann fehlt bislang jedoch jede Spur. Ob es tatsächlich zu einem Wiedersehen der beiden Ex-Partner kommt, bleibt also abzuwarten.