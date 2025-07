Dritte Staffel von Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» kommt!

Die beiden Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz (beide 35) bekommen beim Streaming-Dienst Netflix eine dritte Staffel ihrer Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz». «Aller guten Dinge sind drei», hieß es von den Zwillingen in einem Videoclip. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel hätten bereits begonnen.

Auch Netflix selbst bestätigte die dritte Staffel. In einer Mitteilung erläuterte der Streaming-Dienst, die ersten beiden Staffeln hätten die Netflix-Charts - also die Hitlisten der beliebtesten Filme und Serien - in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Sturm erobert. Die zweite Staffel kam gerade erst im Juni heraus.

Für «Kaulitz & Kaulitz» öffnen Bill und Tom die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren «einen exklusiven Blick in ihr Privatleben», wie Netflix die Serie beschreibt. Die «intime Reality-Serie» begleite die Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Touren, Partys, Drama, Flirts und dem Leben in Hollywood.