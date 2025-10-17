Mit ihm ist Thomas Müller plötzlich immer häufiger zu sehen

Bilder mit seinen Kumpels Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther gibt es von Thomas Müller zuhauf. Doch seit seinem Wechsel in die MLS zu den Vancouver Whitecaps taucht vermehrt ein neues Gesicht auf einigen Schnappschüssen mit der Bayern-Legende auf. Sein Name: Sebastian Berhalter.

Der Sohn des ehemaligen Profis Gregg Berhalter, der in Deutschland unter anderem für Energie Cottbus oder den TSV 1860 München gespielt hat, ist ganz offensichtlich Müllers engster Bezugspunkt in der Mannschaft.

Thomas Müller mit neuem Kumpel beim Eishockey

Und so besuchte das Duo in der Nacht von Montag auf Dienstag auch gemeinsam das Eishockey-Spiel der Vancouver Canucks gegen die St. Louis Blues. Der Instagram-Post des NHL-Teams zum hohen Besuch sammelte innerhalb kürzester Zeit mehr als 50.000 Likes und damit weit mehr, als ein durchschnittlicher Beitrag der Canucks.

Die Fans zeigten sich begeistert ob der offensichtlichen Freundschaft Müllers - der bei der WM 2026 als TV-Experte arbeiten wird - mit dem 24 Jahre alten US-Amerikaner Berhalter. „Ich liebe diese Bromance“, schrieb ein Anhänger.

Trotz des nicht gerade kleinen Altersunterschieds von zwölf Jahren scheinen sich da tatsächlich zwei gefunden zu haben. US-Nationalspieler Berhalter, der in dieser Saison für die Whitecaps auf vier Tore und zehn Vorlagen kommt, tobte sich bereits mit Müller auf dem Golfplatz aus.

Bayern-Legende Müller scherzt mit neuem Teamkollegen

Dazu liefern beide immer wieder sehr unterhaltsame Momente bei Interviews nach Abpfiff am Spielfeldrand. Da geht Müller mal eben vor seinem Kollegen auf die Knie und es wird sich gegenseitig das Mikro unter die Nase gehalten oder Berhalter hebt seinen Kumpel vor laufenden Kameras in die Luft.

„Dieser Berhalter ist eine Maschine“, lobte Müller seinen Teamkollegen unlängst auch sportlich, nachdem dieser zum jüngsten 4:1-Erfolg der Whitecaps zwei Tore und einen Assist beigesteuer hatte.

Vancouver führt nach 33. Spieltagen die Tabelle der Western Conference in der MLS mit drei Punkten Vorsprung vor dem San Diego FC an und haben das Ticket für die Playoffs schon länger sicher.