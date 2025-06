Best Buddies! Das steckt hinter der Freundschaft von Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther

Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger und Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther sind seit Jahren eng befreundet und zeigen sich regelmäßig auch zusammen in der Öffentlichkeit. Aktuell sind beide sogar gemeinsam in einem Werbespot für ein Reiseportal im TV zu sehen. Doch woher rührt die Freundschaft der beiden Sportstars eigentlich?

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther fuhren früher gegeneinander Ski

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther wuchsen beide in Oberbayern auf und lernten sich bereits als Kinder kennen. Beide waren in ihrer Kindheit erfolgreiche Nachwuchsskifahrer. Laut der Schweinsteiger-Doku „Schw31ns7eiger: Memories - Von Anfang bis Legende“ war der spätere Fußballprofi Schweinsteiger dabei sogar häufig erfolgreicher als Felix Neureuther. Mit 13 Jahren entschied sich der in Kolbermoor geborene Schweinsteiger dann jedoch für eine Karriere als Fußballprofi, und die Wege der beiden trennten sich zunächst.

Schweinsteiger und Neureuther: Freundschaft entstand nach gemeinsamem Pressetermin

Erst Jahre später - als beide bereits erfolgreiche Sportler waren - kreuzten sich die Wege von Schweinsteiger und Neureuther erneut. Nach einem gemeinsamen Zeitungsinterview entwickelte sich zwischen den beiden dann nach und nach eine enge Freundschaft.

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger teilten sich gemeinsames Krankenzimmer

Nach dem Champions-League-Sieg der Bayern im Jahr 2013 mussten sich Schweinsteiger und Neureuther zeitgleich einer Fußoperation in einer Züricher Klinik unterziehen und teilten sich sogar ein gemeinsames Krankenzimmer. Ein Foto des gemeinsamen Krankenhausaufenthalts teilte Neureuther sogar auf Facebook. (LINK) 2016 war Felix Neureuther auch zu Gast auf der Hochzeit von Bastian Schweinsteiger mit der serbischen Tennisspielerin Ana Ivanović in Venedig. Anders als viele damals jedoch vermuteten, war Felix Neureuther nicht der Trauzeuge seines Kumpels Bastian Schweinsteiger.

Neureuther und Schweinsteiger veröffentlichten in den letzten Jahren zudem mehrere gemeinsame Kinderbücher, unter anderem „Auf die Piste, fertig, los“ und „Zwei Freunde im Fußballfieber“. Spätestens seit Ende ihrer aktiven Sportkarrieren dürften Schweinsteiger und Neureuther ihre Freundschaft noch weiter intensivieren. In den sozialen Netzwerken teilen beide immer wieder Eindrücke von gemeinsamen Aktivitäten (LINK).