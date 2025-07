Trotz Ehe-Aus: Bastian Schweinsteiger genießt Urlaub allein

Seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, dass sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović getrennt haben. Die Gerüchte werden außerdem befeuert, weil beide nur noch getrennt in der Öffentlichkeit auftreten. So auch im Urlaub. Während Ana in Italien entspannt, sendet Bastian Schweinsteiger Bilder von seinem Urlaub allein.

Rätselhafte Urlaubsbilder von Bastian Schweinsteiger

Vor zwei Tagen postete Bastian Schweinsteiger drei Bilder von sich vor einer Bergkulisse und dem Meer. Wo genau die Bilder entstanden sind, ist nicht klar. Auch Schweinsteigers Kommentar zu den Bildern gibt keinen genauen Aufschluss. Der 40-Jährige hatte zu den Bildern lediglich geschrieben: „About last week.. #tb“.

Der „Merkur“ vermutet, dass der ehemalige FC-Bayern-Spieler womöglich nach Mallorca zurückgekehrt ist. Die Balearen-Insel ist die Wahlheimat des Fußballstars. Seit 2019 verbringt die Familie des Ex-Fußballprofis den Großteil des Jahres auf Mallorca. Schweinsteiger und Ivanović besitzen auch eine Villa in einer der noblen Gegenden der Insel.

Turtelnd auf Mallorca: Hat Bastian Schweinsteiger schon eine Neue?

Auf Mallorca soll Schweinsteiger auch mit seiner angeblich neuen Freundin beim Turteln erwischt worden sein. Offiziell bestätigt wurde die Trennung von Schweinsteiger und Ivanović übrigens noch nicht. Das ehemalige Sportler-Traumpaar ist außerdem bekannt dafür, ihr Privatleben aus der Presse herauszuhalten.

Wer hat die Urlaubsfotos von Schweinsteiger geschossen?

Die Bilder werfen auch eine spannende Frage auf. Denn bei den Urlaubsfotos handelt es sich nicht um Selfies. Schweinsteiger posiert darauf vor einer Bergkulisse und auf einem sitzt er mit dem Rücken zur Kamera, während er auf das Meer hinausschaut. Ein User merkt in den Kommentaren an, dass die Schweinsteiger die Bilder nicht allein gemacht haben kann. Wer hat also die Fotos gemacht? Das bleibt wohl ebenso geheimnisvoll wie Schweinsteigers Aufenthaltsort.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic - Sportlertraumpaar seit fast 10 Jahren

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger waren beide überaus erfolgreiche Sportler, als sie 2016 geheiratet hatten. Bastian Schweinsteiger hat 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den Weltmeistertitel geholt. Ana Ivanović war auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste und gewann 2008 die French-Open. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, das jüngste ist im Jahr 2023 zur Welt gekommen.