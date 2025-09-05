Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Neue Freundin für Bastian Schweinsteiger? Das waren seine bisherigen Partnerinnen

Neue Schweinsteiger-Freundin?

Bastian Schweinsteiger – das waren seine Ex-Freundinnen

Bastian Schweinsteiger soll laut Medienberichten eine neue Freundin haben. Doch mit wem hatte der Fußballer schon eine Beziehung?
Von Josef Brutscher
    • |
    • |
    • |
    Bastian Schweinsteiger als ARD Fußballexperte beim Nations League Halbfinale.
    Bastian Schweinsteiger als ARD Fußballexperte beim Nations League Halbfinale. Foto: IMAGO / Sven Simon

    Bastian Schweinsteiger ist bekannt als Fußballspieler des FC Bayern und WM-Held von 2014 in Rio de Janeiro. Doch aktuell macht der 40-Jährige eher privat Schlagzeilen. Denn: Seine langjährige Beziehung zu seiner Frau Ana Ivanović ist zu Ende. Bilder zeigen den Weltmeister von 2014 an der Seite einer anderen Frau.

    Beziehung von Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanović soll zu Ende sein

    Die Beziehung zwischen dem Ex-Fußballprofi und Weltmeister Bastian Schweinsteiger und der ehemaligen Tennisspielerin Ana Ivanović ging in die Brüche. Das Paar war seit 2015 in einer Beziehung. Am 12. Juli 2016 heirateten Bastian und Ana in Venedig. Zusammen haben sie drei Söhne, die 2018, 2019 und 2023 geboren wurden.

    Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic bei der ZDF-Unterhaltungsshow Wetten dass.
    Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic bei der ZDF-Unterhaltungsshow Wetten dass. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

    Ana Ivanović wurde am 6. November 1987 in Belgrad geboren. Sie ist eine ehemalige serbische Tennisspielerin, die 2008 die French Open gewann und im selben Jahr zwölf Wochen lang die Weltrangliste anführte. Zusammen mit Bastian Schweinsteiger und den Kindern lebt sie seit 2019 die meiste Zeit des Jahres auf Mallorca.

    Schweinsteiger und seine Beziehung zu Model Sarah Brandner

    Doch auch vor ihr hatte Bastian Schweinsteiger schon Beziehungen. Vor Ana war der Fußball-Weltmeister von 2007 bis September 2014 mit dem Model Sarah Brandner liiert. Die Modedesignerin und Schauspielerin wurde am 11. Dezember 1988 in München geboren. Doch als Model tat sie sich besonders hervor.

    Bastian Schweinsteiger mit Sarah Brander 2014.
    Bastian Schweinsteiger mit Sarah Brander 2014. Foto: IMAGO / ZUMA Press

    Unter anderem erschienen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 Bodypainting-Aufnahmen von ihr in der jährlichen Swimsuit-Ausgabe des US-amerikanischen Magazins „Sports Illustrated“. Bei der Wahl zur „Sexiest Woman 2011“ wurde sie Vierte. Sarah Brandner war auch an der Seite von Bastian Schweinsteiger, als dieser 2014 Fußball-Weltmeister wurde.

    Daniela Aumeier - Die Jugendliebe von Bastian Schweinsteiger

    Von 2003 bis 2007 war Bastian Schweinsteiger jedoch auch schon in einer Beziehung, die viele nicht auf dem Zettel haben. Der damals recht frisch gebackene Fußballprofi war 2003 mit Daniela Aumeier zusammen. Es war eine Jugendliebe, die sich während Schweinsteigers Karriere beim FC Bayern entwickelte. Ihre Beziehung wurde öffentlich, als Schweinsteiger sich 2003 mit ihr auf dem Oktoberfest in Tracht zeigte.

    Bastian Schweinsteiger (Bayern) mit Maß und Freundin Daniela Aumeier auf dem Münchener Oktoberfest
    Bastian Schweinsteiger (Bayern) mit Maß und Freundin Daniela Aumeier auf dem Münchener Oktoberfest Foto: IMAGO / Sven Simon

    Im Februar 2007 bestätigte Bastian Schweinsteiger gegenüber „Bunte“ das Liebesaus. „Leider haben wir uns nach dreieinhalb Jahren auseinander gelebt“, so der einstige Fußballprofi damals.

    Das ist Bastian Schweinsteiger

    • Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor
    • Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte bei der ARD
    • Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire
    • Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013
    • 2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden