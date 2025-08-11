Bastian Schweinsteiger – das waren seine Freundinnen und das könnte seine Neue sein!



Nastian Schweinsteiger ist bekannt als Fußballspieler der FC Bayern und WM-Held von 2014 in Rio de Janeiro. Doch aktuell macht der 40-Jährige eher privat Schlagzeilen. Denn: Seine langjährige Beziehung zu seiner Frau Ana Ivanović soll zu Ende sein. Bilder zeigen den Weltmeister von 2014 auf Mallorca an der Seite einer anderen Frau.

Ist das die neue Freundin von Bastian Schweinsteiger auf Mallorca?

Bei dieser Frau handelt es sich laut der „Bild“ um eine 32-jährige Blondine und zweifache Mutter handeln, die früher als Tänzerin in New York getanzt haben. Danach soll sie auf die spanische Insel Mallorca gezogen sein, wo Schweinsteiger und sie sich offenbar kennenlernten. Wo genau? Wie die „Bild“ berichtet, sollen ihre Kinder die gleiche Schule wie die Söhne von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović besuchen.

Beziehung von Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanović soll zu Ende sein

Demzufolge soll damit auch die Beziehung zwischen dem Ex-Fußballprofi und Weltmeister Bastian Schweinsteiger und der ehemaligen Tennisspielerin Ana Ivanović zu Ende sein. Das Paar ist seit 2015 in einer Beziehung. Am 12. Juli 2016 heirateten Bastian und Ana in Venedig. Zusammen haben sie drei Söhne, die 2018, 2019 und 2023 geboren wurden.

Icon vergrößern Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic bei der ZDF-Unterhaltungsshow Wetten dass. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic bei der ZDF-Unterhaltungsshow Wetten dass. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Ana Ivanović wurde am 6. November 1987 in Belgrad geboren. Sie ist eine ehemalige serbische Tennisspielerin, die 2008 die French Open gewann und im selben Jahr zwölf Wochen lang die Weltrangliste anführte. Zusammen mit Bastian Schweinsteiger und den Kindern lebt sie seit 2019 die meiste Zeit des Jahres auf Mallorca.

Schweinsteiger und seine Beziehung zu Model Sarah Brandner

Doch auch vor ihr hatte Bastian Schweinsteiger schon Beziehungen. Vor Ana war der Fußball-Weltmeister von 2007 bis September 2014 mit dem Model Sarah Brandner liiert. Die Modedesignerin und Schauspielerin wurde am 11. Dezember 1988 in München geboren. Doch als Model tat sie sich besonders hervor.

Icon vergrößern Bastian Schweinsteiger mit Sarah Brander 2014. Foto: IMAGO / ZUMA Press Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bastian Schweinsteiger mit Sarah Brander 2014. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Unter anderem erschienen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 Bodypainting-Aufnahmen von ihr in der jährlichen Swimsuit-Ausgabe des US-amerikanischen Magazins „Sports Illustrated“. Bei der Wahl zur „Sexiest Woman 2011“ wurde sie Vierte. Sarah Brandner war auch an der Seite von Bastian Schweinsteiger, als dieser 2014 Fußball-Weltmeister wurde.

Daniela Aumeier - Die Jugendliebe von Bastian Schweinsteiger

Von 2003 bis 2007 war Bastian Schweinsteiger jedoch auch schon in einer Beziehung, die viele nicht auf dem Zettel haben. Der damals recht frisch gebackene Fußballprofi war 2003 mit Daniela Aumeier zusammen. Es war eine Jugendliebe, die sich während Schweinsteigers Karriere beim FC Bayern entwickelte. Ihre Beziehung wurde öffentlich, als Schweinsteiger sich 2003 mit ihr auf dem Oktoberfest in Tracht zeigte.

Icon vergrößern Bastian Schweinsteiger (Bayern) mit Maß und Freundin Daniela Aumeier auf dem Münchener Oktoberfest Foto: IMAGO / Sven Simon Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bastian Schweinsteiger (Bayern) mit Maß und Freundin Daniela Aumeier auf dem Münchener Oktoberfest Foto: IMAGO / Sven Simon

Im Februar 2007 bestätigte Bastian Schweinsteiger gegenüber „Bunte“ das Liebesaus. „Leider haben wir uns nach dreieinhalb Jahren auseinander gelebt“, so der einstige Fußballprofi damals.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte bei der ARD

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder