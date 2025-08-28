Bachelor-Freundin Katja packt ihre Drindl-Tasche: Was kommt rein?

Kaum ist die Allgäuer Festwoche vorbei, steht schon das Oktoberfest in den Startlöchern. Auch Bachelor-Freundin Katja Geretschuchin erkundet die traditionsreiche Welt der bayerischen Volksfeste. Dabei sammelt sie auch wichtige Erfahrungen. Wie etwa, was so alles in der Dirndl-Tasche nicht fehlen darf.

Volksfesterfahrung auf Allgäuer Festwoche

Für die perfekte Vorbereitung für den Volksfestbesuch ist die Dirndl-Tasche das wohl wichtigste Accessoire. Doch was muss alles in diese Täschchen rein? Neu-Allgäuerin und Bachelor-Freundin Katja hat dazu einige Tipps. Die gebürtige Düsseldorferin hat zum ersten Mal nach ihrem Umzug ins Allgäu gemeinsam mit ihrem Freund, Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries, die Allgäuer Festwoche in Kempten unsicher gemacht.

Katja klärt auf: Das ist in ihrer Dirndl-Tasche drin

Auf Instagram öffnet Katja ihre Dirndl-Tasche und demonstriert, was alles in so einem Täschchen Platz hat. Neben Handy, einem kleinen Geldbeutel mit Bargeld hat Katja noch Lipgloss, Lipliner, Puder, Concealer mit Schwämmchen und ein kleines Parfum dabei.

Das „Must-Have“ ist allerdings eine kleine Bürste, die auch noch Platz in der kleinen Handtasche findet. Auch wichtig ist natürlich ein Schlüssel, am besten mit Schlüsselanhänger.

Das richtige Dirndl-Styling für die bayerische Volksfestsaison

Nicht nur mit dem Packen der Dirndl-Tasche kennt sich Katja aus. Auch über das richtige Stylen des Dirndls hat sich die 30-Jährige Gedanken gemacht. Diese Tipps sind auch nötig, denn in Bayern starten in den nächsten Tagen und Wochen wieder viele Volksfeste. Hier ein Überblick:

Herbstplärrer in Augsburg (22. August bis 7. September)

Herbstfest in Erding (29. August bis 7. September)

Herbstvolksfest in Nürnberg (29. August bis 14. September)

Regensburger Herbstdult (29. August bis 14. September)

Rosenheimer Herbstfest (30. August bis 14. September)

Gillamoos in Abensberg (4. bis 8. September)

Passauer Herbstdult (5. bis 14. September)

Oktoberfest in München (20. September bis 5. Oktober)

Michaelis-Kirchweih in Fürth (3. bis 15. Oktober)