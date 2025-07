Traumhafte Bodensee-Romantik: Dennis und Katja entdecken Nonnenhorn

Dennis Gries und Katja Geretschuchin leben nun schon fast ein Jahr zusammen im Allgäu. Für Katja, die aus Düsseldorf nach Kempten gezogen ist, ist die neue Heimat noch ungewohnt. Am Sonntag unternahm sie mit Dennis einen Trip an den Bodensee, in eine ganz besondere Stadt.

Sonntagstrip an den Bodensee

Im Landkreis Lindau liegt Nonnenhorn, die südwestlichste Gemeinde in Bayern. Die Stadt am Bodensee ist klein, hat aber einiges zu bieten. Das finden auch Dennis und Katja, die in ihren jeweiligen Instagram-Storys Videos und Bilder von ihrem Sonntagstrip gepostet hatten.

Dennis und Katja sind begeistert von Nonnenhorn

Auf einem Video, das Dennis in seiner Instagram-Story gepostet hat, sind er und Katja zu sehen, wie sie am Hafen von Nonnenhorn einen „wunderschönen Sonnenuntergang“ genießen. In einem Text zu dem Video gab Dennis zu, dass er und Katja eigentlich nur wegen eines vietnamesischen Restaurants in die kleine Stadt am Bodensee gekommen seien. Doch das Bachelor-Paar ist begeistert. Nonnenhorn liegt Dennis zufolge nur knapp eine Autostunde von Kempten entfernt.

Coole Posen am Hafen von Nonnenhorn: Dennis erntet Applaus

Auf dem Video gibt Katja zwei Daumen hoch: „Es lohnt sich“, so die 30-Jährige in die Kamera. Katja erklärt in ihrer Story, dass sie das erste Mal am Bodensee sei. Dazu postet sie ein Video aus dem Hafen. Die Content-Creatorin nutzt die Gelegenheit noch für ein Foto-Tutorial mit ihrem Freund. Nachdem Dennis fleißig posiert hat, ist im Hintergrund sogar Applaus zu hören.

Große Liebe dank „Die Bachelors“

Katja und Dennis lernten sich im vergangenen Jahr bei der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen. Dennis überreichte Katja im Finale die letzte Rose, seither sind beide ein Paar. Nach einer längeren Fernbeziehung zog Katja zu Dennis nach Kempten. Dort leben beide heute in Dennis' Wohnung. Erst vor Kurzem hat das Bachelor-Paar über seine Zukunftspläne gesprochen.