Single-Mama Ana Ivanovic: Strandtag im Bikini mit Kind

Ex-Tennisstar Ana Ivanović genießt das Leben so gut es geht. Von der Trennung von Bastian Schweinsteiger lässt sich die 37-jährige Serbin jedenfalls nicht unterkriegen. Stattdessen zeigt die Mutter von drei Kindern, dass sie das Leben genießt. Nun zum Beispiel am Strand.

Schweinsteiger-Ex Ana Ivanović genießt das Leben am Strand

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schweinsteiger-Ex nun Bilder von entspannten Strandausflügen. Mit dabei natürlich, Kinderbücher, Sandspielzeug, Spielzeugautos und gute Laune. Dazu schreibt Ivanović:

„Life by the beach 🩵🐚 Enjoyed some days full of sunshine, building sandcastles and looots of naps in between 😅“

Übersetzt: „Leben am Strand. Habe einige Tage voller Sonnenschein genossen, Sandburgen gebaut und viele Nickerchen gemacht“

Ana Ivanović im Bikini: Viele Fans sind begeistert

Auf Instagram zeigt Ana Ivanović auch, wie durchtrainiert sie ist. Im Bikini macht die dreifache Mama eine gute Figur, wie viele Fans in ihren Reaktionen anmerken. Insgesamt legt die 37-Jährige weiterhin großen Wert auf eine gesunde Lebensweise und Fitness, wie sie auf ihrem Profil immer wieder zeigt.

Ana Ivanović: Nach Trennung von Bastian Schweinsteiger wohl wieder Single

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger haben erst vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt gegeben. Schweinsteiger soll sich bereits in einer neuen Beziehung befinden. Fotos mit einer neuen Frau an seiner Seite waren bereits vor Monaten bekannt geworden. Das Paar hat 2016 geheiratet und hat drei gemeinsame Söhne. Ana Ivanović und die Kinder sollen weiterhin auf Mallorca leben.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016