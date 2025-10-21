Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic begeistert mit Cut-Out-Kleid in New York

Während Bastian Schweinsteiger am Wochenende aktuell eher in den Fußball-Stadien und in der heimischen Natur unterwegs ist, hat seine Expartnerin Ana Ivanović zuletzt in New York City begeistert. Die dreifache Mutter zeigte sich glücklich und schön bei der „Victoria‘s Secret“-Modenschau in der pulsierenden US-Metropole.

Ana Ivanovic: Schweinsteiger Ex begeistert mit aufregendem Kleid

Statt sich zu Hause zu verkriechen, zeigt die 37-jährige Ex-Tennisspielerin, wie viel Spaß sie auch ohne Bastian Schweinsteiger hat. Die Serbin war zwar nicht selbst auf dem Laufsteg unterwegs, zeigte sich aber dennoch in einem Kleid, das für viel Aufsehen gesorgt hat.

Auf Instagram sieht man die dreifache Mutter in einem aufregenden Cut-Outs-Kleid. Dazu schreibt Ana Ivanović: „Licht. Kamera, Engel - Vielen Dank an Victoria's Secret Serbien für diese unglaubliche Erfahrung und all die Erinnerungen.“

Ana Ivanovic: So wichtig ist dieser Mann für sie

Dieser Post war allerdings nicht der Einzige aus New York City, den Ana Ivanović in den letzten Tagen veröffentlicht hat. Die 37-Jährige teilte zuletzt fleißig ihre Big-Apple-Erlebnisse und zeigte sich dabei von elegant bis sportlich. Dazwischen gab es sogar einen Post, der sie an der Seite eines anderen Mannes zeigte.

Das Bild, das vor mediterraner Kulisse aufgenommen wurde, zeigt Ana Ivanović an der Seite ihres Bruders. Dazu setzte sie Geburtstagsglückwünsche ab: „Alles Gute zum Geburtstag an den besten Bruder der Welt! Bleib immer so, wie du bist. Ich bete dich an! 💗“

Trotz Trennung und Mutter-Job genießt Ana Ivanović das Leben nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger.