Besuch in den Weinbergen: Ana Ivanović schickt Urlaubsgrüße aus der Toskana

Ana Ivanović genießt weiterhin ihren Urlaub in Italien. Nach einem Tag am Strand und einem Mädelstrip nach Florenz ist die ehemalige Tennisspielerin in der Toskana angekommen. Weiterhin nicht an ihrer Seite: Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger.

Auf ihrem Instagram-Account lässt Ana Ivanović regelmäßig ihre Fans an ihrem Urlaub teilhaben. Dass sie ohne ihren Ehemann Bastian Schweinsteiger unterwegs ist, hat die hartnäckigen Trennungsgerüchte weiter befeuert.

Getrennte Wege bereits seit Monaten

Bereits seit Monaten waren der Ex-Fußballer und die ehemalige Weltranglistenerste nicht mehr zusammen gesehen worden. Viele Medien spekulieren, dass die seit 2016 verheirateten Eheleute sich getrennt hätten. Zu den Gerüchten haben bisher weder Ivanović noch Schweinsteiger zu den Trennungsgerüchten Stellung bezogen.

Ana Ivanovic erkundet mit Freundinnen Weingüter

Vor kurzem postete Ana Ivanović Bilder, die sie und ihre Freundinnen bei einem Besuch eines toskanischen Weinguts zeigen. Zu den beiden Bildern schreibt Ivanović: „Zusammenfassung eines wunderbaren Tages in den Weingütern der Toskana“. Die 37-Jährige trägt dabei ein rotes Kleid und macht einen gelösten und glücklichen Eindruck.

Auch auf den vergangenen geposteten Urlaubsbildern wirkt Ana Ivanović gut gelaunt, trotz der Gerüchte über das Ende ihrer fast zehnjährigen Ehe. Bastian Schweinsteiger postete ebenfalls vor ein paar Tagen Bilder aus seinem Urlaub.

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016