Noch ist die vermeintlich freilaufende Löwe-Dame bei Berlin nicht gefunden. Die Polizei sucht weiter mit einem Großaufgebot nach dem Raubtier.

An der südlichen Stadtgrenze von Berlin und in den brandenburgischen Gemeinden Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf sucht die Polizei seit dem gestrigen Morgen nach einer entlaufenen Löwin. Das Tier wurde bislang aber noch nicht gefangen.

Suche nach Löwin bis Freitag ohne Erfolg

Nach Angaben der Polizei habe man den ganzen Tag über immer wieder Hinweise auf das Tier erhalten und diese systematisch überprüft - allerdings ohne, dass die gesuchte Löwin gefunden werden konnte.

Polizei sucht mit vielen Kräften nach Raubkatze bei Berlin

Auch in der Nacht war die Polizei in dem betroffenen Gebiet im Einsatz und suchte weiter nach der Löwin. Im Fokus stand dabei wohl u.a. der Bereich Zehlendorf. Mit dabei waren Kräfte einer Polizeihundertschaft, Spezialkräfte und die Streifenpolizei der Länder Brandenburg und Berlin. Laut der Deutschen Presseagentur sind rund 220 Einsatzkräfte der Polizei in dem Gebiet zusammengezogen. Zusätzlich zu einer hohen Zahl von Beamten, setzt die Polizei auch Hubschrauber und Drohnen bei der Suche ein. Die Maßnahmen sollen so lange fortgesetzt werden, bis eine Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen werden könne.

Warnung vor Raubkatze im Süden Berlins und in der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf bleibt weiter bestehen

Noch am Donnerstagabend hatte die Polizei die allgemeine Warnung vor der Raubkatze erneuert. Diese habe weiterhin bestand, heißt es. Die Bevölkerung im Süden Berlin und der Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf solle sich entsprechend umsichtig verhalten und die Waldgebiete meiden. Bei einer Sichtung des Tiere sollen sich die Menschen sofort in Sicherheit begeben und den Polizeinotruf 110 wählen. Auch in der Warnapp Nina besteht die Warnung aktuell weiter.

Auch interessant für dich: Schon Wildschwein gerissen

Berlin und Potsdam: Löwe ausgebrochen - Polizei sucht mit immer mehr Einsatzkräften

Heute soll noch intensiver nach Löwin gesucht werden

Die Suche nach der Raubkatze wird am heutigen Freitag nochmals intensiviert. Laut Medienberichten hat der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow angekündigt, dass nun auch professionelle Tierspurensucher den Wald durchforsten werden.

Löwe zwischen Berlin und Potsdam unterwegs: Das ist am Donnerstag geschehen

In der Nacht auf Donnerstag erreichte die Polizei Brandenburg gegen Mitternacht ein Notruf. Dabei berichteten Zeugen von der Sichtung eines freilaufenden Wildtieres im Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow. Die Zeugen konnten der Polizei ein Handyvideo vorlegen. Diese zeigt - nach Einschätzungen der Polizei - eine Löwin.

Ab diesem Zeitpunkt durchsuchte die Polizei Brandenburg - in Abstimmung mit der Berliner Polizei - die betroffene Gegend nach der Raubkatze. Allein in den ersten Stunden der Suche waren über 30 Streifenwagen der Polizei Brandenburg, Polizeihubschrauber, Polizeibeamte aus Berlin und Tierärzte, Jäger und Mitarbeiter des Veterinäramtes an dem Einsatz beteiligt. In den frühen Stunden des Donnerstags sollen dann auch Polizeibeamte die Löwin gesehen haben.

Laut Michael Grubert (SPD), Bürgermeister von Kleinmachnow sollen heute professionelle Tierspurensucher eingesetzt werden. picture alliance/dpa | Paul Zinken

Woher kommt das Tier?

Woher das Tier stammen könnte, ist bis jetzt völlig unklar. Zoos, Tierparks, Zirkusse und andere Einrichtungen wurden überprüft - hier fehlte kein entsprechendes Tier. Mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass die Löwin aus Privatbesitz stammt.

Mehr Informationen über die Löwensuche bei Berlin findet ihr übrigens in unserem Artikel von Donnerstag.