Alles neu macht der Mai? Zumindest in einigen Teilbereichen bringt der Frühlingsmonat neue Regelungen.

Das 49-Euro-Ticket, bzw. Deutschlandticket gilt ab Mai

Bereits seit 1. April läuft der Vorverkauf des Deutschland-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Deutschland. Derzeit ist das Ticket für einen Preis von 49-Euro im Monat erhältlich und ab dem 1. Mai 2023 gültig. Das Angebot gilt im ÖPNV und ist personengebunden, d.h. es kann nicht auf andere Personen übertragen werden. Erhältlich ist das Ticket dauerhaft nur online, über die Apps der Verkehrsunternehmen oder über die Deutschlandticket-App. Im Oberallgäu werden beispielsweise alle Schülertickets ab dem 1. Mai in Deutschlandtickets umgestellt. Mit dem Deutschlandticket können bundesweit viele Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge genutzt werden. Das 49-Euro-Ticket gilt nicht in Fernzügen und Fernbussen, bspw. der Deutschen Bahn.

Corona-Warn-App nur noch eingeschränkt nutzbar

Während der Corona-Pandemie galt die Corona-Warn-App als wirksames Werkzeug gegen das Covid-19-Virus, mittlerweile aber spielt sie keine große Rolle mehr. Deswegen werden wichtige Funktionen der App zum 1. Mai eingestellt. Künftig wird die Applikation keine Meldungen über potentielle Corona-Kontakte mehr zur Verfügung stellen - auch Updates wird es für die Corona-Warn-App ab dem 1. Juni nicht mehr geben. Einige Funktionen, z.B. das Anzeigen des Impfzertifikates bleiben allerdings aktiv. Der Download in den App-Stores wird ebenfalls nur noch bis 1. Juni möglich sein. Zwischen Juni 2020 und März 2023 wurde die App insgesamt rund 50 Millionen Mal heruntergeladen.

Mehr Geld für viele Pflegemitarbeiter

Ab dem 1. Mai wird auch der Mindestlohn für ungelernte Pflegekräfte in Deutschland angehoben. Derzeit liegt dieser bei 13,90 Euro je Stunde und soll dann auf 14,15 Euro ansteigen. Pflegemitarbeiter mit einer mindestens einjährigen Ausbildung erhalten dann 14,90 Euro und Pflegefachkräfte mindestens 17,65 Euro. Der Mindestlohn gilt auch für die Wegezeiten - also für Fahrten zu Patienten oder den Weg zurück zum Betrieb. Arbeitgeber müssen für Bereitschaftsdienste zudem mindestens 40 Prozent des Mindestlohnes zahlen.

Deutliche Entlastung für Gaskunden

Gute Nachrichten bringt der Mai auch für die Geldbörsen vieler Gaskunden im Allgäu und dem Rest Deutschlands. Viele Anbieter werden ab 1. Mai den Preis je Kilowattstunde senken. Auch der Werkausschuss der Stadt Memmingen hat beispielsweise eine Senkung des Gaspreises für alle Kunden der Stadtwerke beschlossen. Bei einem Gasverbrauch von durchschnittlich 20.000 Kilowattstunden sparen Familien jährlich etwa 320 Euro.

Laut dem Vergleichsportal Check24 gibt es bei der Versorgung mit Erdgas derzeit einen Preissturz in Deutschland. Besonders für Neukunden seien die Preise drastisch gesunken. Check24 spricht von einem Minus von 70 Prozent im Vergleich zum September des Vorjahres.

"Digital Markets Act": Regulierungen für Internet-Giganten

Bereits seit November 2022 ist der sogenannte "Digital Markets Act" (DMA) in der EU in Kraft - ab 2. Mai müssen sich die großen Internet-Plattformen verbindlich an die Regeln halten. Mit dem DMA will die EU z.B. für mehr Fairness auf dem digitalen Markt sorgen. So dürfen Internetriesen wie Google oder Meta (Facebook/Instagram/etc.) die eigenen Angebote im Ranking nicht mehr automatisch über Angebote anderer Unternehmen stellen. Der DMA macht sich übrigens auch auf eurem Handy, Tablet oder Computer bemerkbar. Vorinstallierte Apps müssen künftig durch den Nutzer gelöscht werden können.

Keine Neuerung, aber trotzdem interessant: Mai 2023 bietet gleich drei lange Wochenenden

Änderungen bei den gesetzlichen Feiertagen sind für Mai 2023 zwar keine geplant, erwähnenswert sind die Feiertage im kommenden Monat aber trotzdem. Denn: Gleich an drei Wochenenden liegen die Feiertage so günstig, dass Arbeitnehmer ein verlängertes Wochenende genießen können.

Los geht es gleich mit dem 1. Mai 2023. Dieser fällt heuer auf einen Montag und beschert allen Arbeitnehmern schon zum Monatsbeginn ein potentiell langes Wochenende.

Christi Himmelfahrt am 18. Mai 2023 fällt auf einen Donnerstag. Mit einem Brückentag am Freitag besteht so die Möglichkeit gleich vier freie Tage am Stück zu genießen. Voraussetzung ist aber, dass der Arbeitgeber und die Kollegen da auch mitmachen.

Pfingsten 2023: Feiertage am Sonntag, 28. Mai und Montag, 29. Mai bescheren bescheren allen Erwerbstätigen im Mai 2023 ebenfalls ein langes Wochenende.