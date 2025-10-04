ESC Kempten gewinnt mit 6:3 gegen Sonthofen auch den letzten Test

Es war eine tolle Kulisse die sich im Sonthofener Eisstadion am Freitagabend bot. 846 Zuschauer bei einem Vorbereitungsspiel eines Landesligisten sind ein beeindruckender Wert. Dies zeigt wieder einmal deutlich den Stellenwert des Eishockeys im Allgäu, denn es war auch eine große Anzahl Fans aus Kempten vor Ort, die ihre Mannschaft über 60 Minuten lautstark unterstützten.

Sven Curmann musste neben Tomas Gulda auf die erkrankten Martin Hlozek, Clemens Löhr und Tomas Kulhanek verzichten, dafür war aus der U 20 Dominik Dörfler mit im Kader. Im Gegensatz zum Hinspiel vor Wochenfrist waren die Sharks diesmal über 60 Minuten hellwach und die klar spielbestimmende Mannschaft.

Sharks zeigten sich oft zu verspielt

Sonthofen verteidigte stark und war, wenn, dann meistens über schnell vorgetragene Konter gefährlich. Ein solcher sorgte auch für das überraschende 1:0, ausgerechnet in Kemptener Überzahl. Bei aller Überlegenheit war das Spiel der Sharks oft noch zu umständlich und verspielt. Die Scheibe lief gut durch die Reihen, aber der Torabschluss fehlte immer wieder. Kurz vor der Drittelpause fälschte Filip Kokoska dann einen Schuss von Kevin Hu zum längst fälligen Ausgleich ab.

Curmann fand wohl die richtigen Worte in der Kabine, ab dem zweiten Drittel spielte man mit deutlich mehr Zug zum Tor. Vor allem Sergei Topol glänzte mit einem lupenreinen Hattrick. Dabei nutzte er gleich alle Spielsituationen aus, je einen Treffer erzielte der Routinier in Unterzahl, in Überzahl und bei fünf gegen fünf. Spätestens jetzt war das Spiel durch, im Schlussabschnitt war der Spielfluss bei beiden Teams dahin, geschuldet war dies auch vielen Strafzeiten, die von den Unparteiischen aus-gesprochen wurden.

Oswald sichert Sieg

Zwei weitere Treffer durch Johannes Oswald und erneut Kokoska sorgten für den Endstand. Ein couragierter Auftritt des ESC mit dem man durchaus zufrieden sein kann. Insgesamt lässt sich was die Ergebnisse betrifft eine sehr gute Bilanz nach der Vorbereitung ziehen. Die zu verbessernden Punkte hat das Trainergespann auf dem Schirm und daran wird bis zum Saisonstart am kommenden Wochenende noch gearbeitet.