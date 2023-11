Die Indians starteten engagiert in die Begegnung gegen die Falken aus Heilbronn. Das Team von Daniel Huhn arbeitete sich in das Spiel und ging erstmals in der 10. Minute in Führung.

Dominik Meisinger war der Torschütze zum 1:0. Die Falken zeigten aber ebenfalls ihr Können und stellten das Spiel noch im ersten Drittel auf den Kopf. Linus Wernerson Libäck und Jan Pavlu brachten die Gäste mit 2:1 in Führung, was auch vom Spielverlauf gesehen in Ordnung ging.

Memmingen mit knapper Führung aus den ersten zwei Durchgängen

Für das zweite Drittel hatten sich die Memminger viel vorgenommen. Und der ECDC kam gut aus der Kabine: Tobi Meier schnappte sich die Scheibe und schloss einen Alleingang eiskalt zum 2:2 ab (21.Minute). Minuten später erzielte Sofiene Bräuner mit einem tollen Sololauf über die gesamte Eisfläche ein Sahnetor zum 3:2 für die Maustädter. Aber die Gäste blieben dran. Heilbronn markierte in der 28.Minute das 3:3 durch Pontus Wernerson Libäck. Die Antwort der Indianer ließ nicht lange auf sich warten. Zehn Sekunden später schoss Marcus Marsall, nach starker Vorarbeit von Peleikis, das 4:3 für den ECDC. Damit war das zweite Drittel aber noch nicht beendet. Heilbronn schaffte es gegen Ende des Abschnitts abermals das Spiel zu drehen. Thomas Supis war erst in Überzahl zur Stelle, ehe Freddy Cabana mit einem trockenen Handgelenkschuss das 5:4 für die Falken besorgte.

ECDC Memmingen holt drei wichtige Punkte

Im letzten Drittel wollten es die Hausherren dann nochmals wissen, sie drängte nun auf das Gehäuse der Heilbronner. So war es abermals Tobi Meier, der den 5:5 Ausgleich erzielte (42.Minute) und die Indians beflügelte. Denn keine Minute später klingelte es erneut im Tor der Gäste. Denis Fominych überwand den Falken-Goalie zum 6:5 für Memmingen. Ebenso wichtig war dann das Tor zum 7:5 für die Maustädter. Abermals Denis Fominych schnürte seinen Doppelpack in Überzahl (51.Minute). Zwar verkürzten die Gäste aus Heilbronn durch Oula Uskis Treffer noch auf 6:7, aber es waren die Memminger, die dieses torreiche Spiel über die Bühne brachten und den Sieg feierten.

Sonntag: Allgäu-Derby in der Eishockeyoberliga - Memmingen gegen Füssen

Am Sonntag geht es für die Indians auswärts im Ostallgäu weiter. Der ECDC trifft dann auf den EV Füssen zum Allgäu-Derby. Spielbeginn am Kobelhang ist um 17:00 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am Sonntag, 03.12., gegen den Deggendorfer SC statt.

ECDC Memmingen – Heilbronner Falken 7:6 (1:2/3:3/3:1)

Tore: 1:0 (10.) Meisinger (Mastic), 1:1 (12.) Wernerson Libäck L. (Pavlu, Wernerson Libäck P., 5-4), 1:2 (15.) Pavlu (Verelst, Jiranek), 2:2 (21.) Meier, 3:2 (25.) Bräuner (Pfalzer, Menner), 3:3 (28.) Wernerson Libäck P. (Pavlu, Supis), 4:3 (28.) Marsall (Peleikis), 4:4 (37.) Supis (Verelst, Cabana, 5-4), 4:5 (37.) Cabana (Verelst, Just), 5:5 (42.) Meier (Kasten), 6:5 (42.) Fominych (Pekr, Homjakovs), 7:5 (51.) Fominych (Marsall, Peleikis, 5-4), 7:6 (55.) Uski (Wernserson Libäck P., Pavlu)

Ein wichtiger Heimerfolg ist dem ECDC am heimischen Hühnerberg gelungen. In einem verrückten Spiel gewannen die Indians am Ende knapp mit 7:6 gegen den Verfolger aus Heilbronn. Über 2700 Zuschauer sahen das Spiel am Freitagabend. Insgesamt waren über 600 ehrenamtliche Helfer und Rettungskräfte am traditionellen ECDC-Blaulichttag anwesend.