Am Sonntag Abend fand in der Memminger Eissporthalle das Spitzenspiel in der U20 Landesliga Gruppe 1 zwischen dem Tabellenersten ECDC Memmingen und dem Tabellenzweiten ERC Sonthofen statt.

Von Beginn an spielten die Memminger auf Sieg. Die Führung mit 4:0 nach dem 1. Drittel drückt das in zahlen aus. Der 2. Abschnitt begann mit einem Anschlusstreffer der Gäste zum 4:1. Aber die Memminger stellten den alten Abstand wieder her und schossen ein weiteres Tor durch Penalty Stand 5:1. Danach setzten die Memminger mit einem Fernschuss mit einem weiteren Tor nach bevor die Gäste aus Sonthofen ein zweites Mal erfolgreich waren mit dem Stand 6:2 ging man in die letzte Pause. Im Schlussabschnitt tat sich nicht mehr viel bis die Gäste ihren Torwart für einen 6. Feldspieler aus dem Tor nahmen. Das nutzten die Memminger zum Endstand von 7:2.

Die Bilder zum Spiel