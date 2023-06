Der EV Lindau hat einen Abgang zu verzeichnet. Goalie Matthias Nemec beendet seine Eishockey-Karriere.

Mehr als zwei Monate nach dem Ende der Saison 2022/2023 ist eine weitere wichtige, wenn auch nicht ganz einfache Entscheidung, gefallen: Goalie Matthias Nemec, schon seit längerer Zeit verletzt, wird nicht mehr ins Tor der Islanders zurückkehren. Er muss schweren Herzens seine lange Profikarriere beenden.

Schwere Oberkörperverletzung beendet Eishockey-Karriere

Diese Gewissheit brachten weitere ärztliche Untersuchungen zu Tage. „Wie so oft gibt es hier sowohl ein weinendes als auch lachendes Auge", sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders, zum Karriereende von Matthias Nemec. "Es ist schade, dass Matthias seine Karriere beenden muss. Allerdings hat er sich mit dem dualen Weg ein Standbein für die Zeit nach dem Eishockey aufgebaut, was mich sehr freut. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft das Allerbeste!“,

Für Matthias Nemec war die Saison 22/23 bei den EV Lindau Islanders nach seiner schweren Oberkörperverletzung sehr früh beendet. Lange hatte der EV Lindau die Hoffnung, dass sich der Goalie davon wieder erholt. Doch dem war nicht so. Durch die Verletzung kann Nemec nicht mehr im professionellen Eishockey zwischen den Pfosten stehen.

Torwart Matthias Nemec bestritt für den EV Lindau 44 Spiele in der Oberliga Süd

Für die Inselstädter bestritt Matthias Nemec insgesamt 44 Spiele in der Oberliga Süd. Zudem stand er in seiner Karriere in zwei Spielen für die Augsburger Panther in der DEL im Tor. Hinzu kommen 266 Spiele in der DEL2 für die Ravensburg Towerstars, den SC Riessersee, den EHC Freiburg und die Heilbronner Falken.

Nemec bleibt dem Eishockey als Torwarttrainer treu

Mit seiner eigenen Firma, die Helmdesigns entwirft, kann Nemec nach seiner nun beendeten Profikarriere in den Arbeitsalltag übergehen. Daneben wird er seine Erfahrung als Torwarttrainer an den Eishockeynachwuchs weitergeben, allerdings nicht beim EV Lindau.

Die Islanders bedanken sich bei „Nemo“ für seine Leistungen und wünschten ihm für seine private, berufliche und gesundheitliche Zukunft alles Gute.

„Ich möchte mich bei allen Fans und den Verantwortlichen für die Zeit und Unterstützung in Lindau bedanken", sagte Matthias Nemec. "Die Entscheidung zum Karriereende ist mir nicht sehr leicht gefallen, aber die Gesundheit geht in diesem Fall klar vor.“