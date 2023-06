Der ESV Kaufbeuren hat den offensivstarken Verteidiger Jamal Watson für die kommende DEL2 Spielzeit 2023/2024 unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Kanadier wechselt vom ICEHL Club HC Innsbruck nach Kaufbeuren.

In Innsbruch war der Rechtsschütze in der abgelaufenen Saison mit 10 Toren und 20 Torvorlagen der Punktbeste Defender im Team der Österreicher, welche sich Dank einer guten Hauptrundenplatzierung sogar für die Champions Hockey League qualifiziert haben.

Topscorer in der Englischen Liga

In der Vorsaison war Jamal Watson in der Englischen Liga für die Guildford Flames aktiv. Dort avancierte er in seiner ersten Europa Station mit 14 Toren und 41 Torvorlagen nicht nur zum teaminternen Top-Scorer, sondern wurde am Ende der Saison auch in das All Star Team und zum besten Verteidiger der Elite Ice Hockey League gewählt. Bei den Jokern wird Jamal Watson in der kommenden Spielzeit nunmehr mit der Nummer 42 auf dem ESVK Trikot auflaufen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zum Neuzugang in der Verteidigung:

"Mit Jamal Watson bekommen wir genau den Spielertypen, den wir für unsere Defensive wollten. Er ist ein wirklich hervorragender Schlittschuhläufer, versteht es dabei auch sehr gut sich in der Offensive mit einzubringen und hat ein super Gespür für das schnelle Umschaltspiel. Als Rechtsschütze macht er unser Powerplay auch variabler und dass er dazu auch gut Punkten kann, beweisen seine Statistiken in den beiden bisherigen Europastationen auf jeden Fall auch. Wir freuen uns sehr, dass es mit seiner Verpflichtung geklappt hat."

Neuzugang Jamal Watson zu seinem Wechsel nach Kaufbeuren:

"Nach dem ich gehört hatte, dass der ESVK großes Interesse an mir hatte, war ich auch schnell davon überzeugt und wollte dass eine Einigung zustande kommt. Ich hatte gesehen wie die Mannschaft in der letzten Saison überwiegend erfolgreich gespielt hatte und wollte daher ein Teil des Teams werden. Ich freue mich nun schon sehr darauf, die Stadt, die Mitarbeiter und die Fans kennnenzulernen. Weiter will ich zusammen mit der Mannschaft hart dafür arbeiten, um wieder eine gute Saison zu spielen."