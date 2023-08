Die Kaderplanung des ESC Kempten nähert sich der Zielgeraden. Im Angriff begrüßen die Sharks jetzt mit Clay Ellerbrock ein eher unbekanntes Gesicht.

In Deutschland ist der 25-jährige Stürmer in der Eishockeylandschaft bisher unbekannt. Obwohl er auch über einen deutschen Pass verfügt, hat er bis jetzt nur in den USA und in Kanada gespielt. Seit 2019 spielt er in der NCAA III für die Universität von Massachusetts in Dartmouth. Nun möchte der Linksschütze den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen und wechselt in das Land seiner Vorfahren.

"Starker Schlittschuhläufer mit Zug zum Tor"

Ervin Masek Jr. dazu: "Wir waren mit Clay bereits früh in Kontakt. Er ist ein enorm starker Schlittschuhläufer mit Zug zum Tor. Da er über einen deutschen Pass verfügt wird er keine Kontingentstelle besetzten. Wir freuen uns sehr, dass Clay sich für die Sharks entschieden hat. Zusammen mit den anderen Importspielern wird er rechtzeitig zum Trainingsstart Ende August bei uns eintreffen."

Mit Nummer 8 aufs Eis

Bereits in der letzten Saison hatten man in Kempten gute Erfahrungen mit Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft gemacht, als mit dem Deutsch-Kanadier Kodi Schwarz ein überragender Verteidiger an der Iller auflief. Nun also Ellerbrock, der zukünftig mit der Rückennummer 8 spielen wird. Mit dem jungen Stürmer gehen auch die Kaderplanungen der Sharks auf die letzten Meter, das Team wirkt schon ziemlich komplett. Ellerbrock passt dabei gut in das neue Konzept, junge, hungrige und schnelle Spieler zu verpflichten, aus denen Sven Curmann und Markus Russler eine schlagkräftige Truppe formen sollen.