Der ESC Kempten macht mit dem 6:0 gegen den ESC Geretsried das 6 Punkte Wochenende perfekt

Mit viel Rückenwind aus dem Spiel am Freitag mit dem Sieg gegen Königsbrunn traten die Allgäuer die Reise an die Isar an. Nicht dabei Lucas Spindler nach seiner Verletzung an der Nase aus dem Spiel am Freitag. Ansonsten der Kader identisch, zwischen den Pfosten stand Jakob Nerb.

Goalie der Sharks zeigt was er kann

Und der Goalie der Sharks bekam von Beginn an genug Chancen sein Können zu zeigen. Geretsried kam mit seinen schnellen Stürmern immer wieder frei vor den Kasten von Nerb, vor allem mit Kontern waren sie brandgefährlich. Doch auch Kempten hatte gute Gelegenheiten, vor allem in drei Powerplays im ersten Abschnitt. Das dritte nützte dann auch Ondrej Zelenka mit dem 0:1 kurz vor der Pause. Auch der zweite Treffer der Sharks dann in Überzahl. Treffer Nummer 3 und 4 fielen dann bei numerischer Ausgeglichenheit. Schön herausgespielt waren sie allesamt. Doch das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf mich unbedingt, Geretsried hatte auch im zweiten Abschnitt Top Chancen vor allem in eigener Überzahl. Im letzten Drittel wurde es nochmal brenzlig, 90 Sekunden doppelte Unterzahl, doch auch diese wurde souverän über die Zeit gebracht. Nikolas Oppenberger in Überzahl und in der letzten Minute Linus Voit mit einem Shorthander sorgten für das deutliche Endergebnis.

ESC auf drittem Tabellenplatz

Die alte Weisheit: Spezial Teams entscheiden Spiele traf heute vollumfänglich zu. 3 Tore in Überzahl erzielt, dazu ein bärenstarkes Unterzahlspiel sicherten letztendlich die verdienten drei Punkte. Nicht zu vergessen, Jakob Nerb im Tor der sich mit einer überragenden Leistung den ersten Shutout der Saison sicherte. 6 Punkte am Wochenende bringen die Sharks nach vorne bis auf Tabellenplatz 3.