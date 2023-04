Beim ESV Kaufbeuren gibt es Neuigkeiten. Der Vertrag mit Geschäftsführer Michael Kreitl wurde verlängert.

Michael Kreitl bleibt weiter Geschäftsführer des ESVK

Der ESVK steht in vielen Bereichen für Kontinuität. Vor allem auch im Bereich der Geschäftsleitung. Seit Gründung der ESVK Spielbetriebs GmbH im Jahr 2015 hat Michael Kreitl das Amt des Geschäftsführers und Sportlichen Leiters in Personalunion inne. Erst kürzlich haben die Gesellschafter der ESVK Spielbetriebs GmbH den auslaufenden Vertrag mit dem früheren Eishockey-Profi um zwei weitere Jahre verlängert.

ESVK-Gesellschafter Thomas Petrich:

"Michael Kreitl hat seit dem Beginn seiner Geschäftsführertätigkeit den ESV Kaufbeuren zusammen mit seinem Team Stück für Stück nach vorne gebracht und stets weiter professionalisiert. Dazu hat er auch die sportlichen wie finanziellen Aspekte des Clubs stets im Blick und weißt dementsprechende Erfolge im Bereich des Sponsorings auf. Insbesondere ist auch sein Einsatz für die Entwicklung von jungen Eishockeyspielern zu erwähnen, die beim ESV Kaufbeuren in einem hohen Maße nach einem strickten Plan gefördert werden. Es ist schön zu sehen, dass Jahr für Jahr immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in die erste Mannschaft finden. Weiter hat er stets ein gutes Gespür für die Entwicklungen im Eishockeysport im Allgemeinen. Auch ist er in verschiedenen Gremien und Ausschüssen innerhalb der DEL2 sehr angesehen."