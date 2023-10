Kurz vor dem Saisonbeginn in der Bayernliga tut sich nochmal was in der Organisation der Sharks. Mit den Islanders aus Lindau hat man auch in diesem Jahr wieder einen höherklassigen Kooperationspartner. In einem ersten Schritt wurden auch gleich zwei Spieler benannt die mit entsprechenden Förderlizenzen ausgestattet werden.

Von Kemptener Seite wird dies Torwart Luca Mayer sein, der somit die Chance auf weitere Einsätze in der Oberliga Süd behält. Vorgesehen ist aber dass er kontinuierlich bei seinem Stammverein in Kempten bleibt.

Allrounder Max Miller kommt nach Hause

Im Gegenzug wird ein junger Kemptener vom Bodensee nach Hause an die Iller kommen. Allrounder Max Miller soll, ausgestattet mit einer Förderlizenz fest bei seinem Heimatverein trainieren und spielen. Der 21 jährige hat schon einen bewegten Werdegang hinter sich, mit Einsätzen in der U16 und U17 Nationalmannschaft, sowie in der Oberliga beim EV Füssen sowie dem Höchstadter EC. Den Großteil seiner Ausbildung im Nachwuchsbereich genoss er in Kaufbeuren und Füssen. Vor der Saison nach Lindau gewechselt ergab sich bei Miller nun eine Änderung der beruflichen Situation, er wird in Kempten sein Meisterstudium absolvieren und somit wieder in seiner Heimatstadt leben. Daher stattet ihn Lindau auch mit einer Förderlizenz für die Sharks aus, die es ihm ermöglicht in der Bayernliga zu trainieren und zu spielen.

Sportvorstand sehr zufrieden mit Deal

Sportvorstand Ervin Masek zeigt sich zufrieden über den neu geschlossenen Deal: "Wir sind froh, mit dem EV Lindau einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der jungen Spielern von uns die Chance gibt sich sportlich weiter zu entwickeln. Ziel beider Seiten ist eine langfristige Zusammenarbeit mit der man sich gegenseitig unterstützen kann. Als erste Personalien konnten wir uns auf Förderlizenzen für Luca Mayer von Kemptener Seite sowie Max Miller vom EV Lindau einigen.

Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an den sportlichen Leiter der Islanders, Milo Markovic für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Personalie Max Miller. Durch sein Studium in Kempten haben wir vereinbart dass Maximilian vorerst dauerhaft im Kemptener Kader stehen wird, da sich sein Studium nicht mit dem Oberligahockey vereinbaren lässt. Wir bieten ihm die Plattform sich hier zu beweisen und weiter zu entwickeln, wobei wir ihn natürlich vollumfänglich unterstützen.

Mich persönlich freut es auch sehr dass wir unseren Kader in diesem Transferfenster nochmals vertiefen können, vor allem mit einem gebürtigen Kemptener, der seine ersten Schritte auf eigenem Eis gemacht hat bevor er den Weg über Füssen und Kaufbeuren nahm. Mit ihm bekommen wir einen top ausgebildeten Allrounder, der sowohl im Sturm wie auch in der Defensive eingesetzt werden kann."