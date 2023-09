Der ECDC Memmingen hat sein Heimspiel gegen Heilbronn verloren. Obwohl die Indians eine starke Leistung hinlegten, konnten sich die Gegner nach Verlängerung doch durchsetzen.

Memmingen (fl). Im letzten Testspiel am Hühnerberg vor Beginn der neuen Oberliga-Saison verloren die Indianer mit 2:3 n.V. gegen den Ligakonkurrenten aus Heilbronn. Der ECDC bestreitet noch zwei Auswärtsspiele in der Ferne, ehe es am 29.September mit einem Heimspiel in die neue Saison geht.

Das erste Drittel verlief zwar torlos, aber gute Ansätze waren bei beiden Teams zu sehen. Memmingen war den Gästen aus Heilbronn spielerisch etwas überlegen, auch wenn die Falken kompakt dagegenhielten und Leon Meder im Indianer-Gehäuse mehrmals forderten.

Indians geben den Ton an

Im zweiten Drittel blieben die Maustädter die tonangebende Mannschaft und gingen in der 25.Minute völlig verdient in Führung. Matej Pekr wurde von Eddy Homjakovs bedient, und lochte zum 1:0 ein. Chancen waren zur Genüge da, um die Führung weiter auszubauen. Viele Gelegenheiten wurden jedoch etwas leichtfertig liegen gelassen.

41 Bilder Der ECDC Memmingen hat am Freitag sein Testspiel gegen die Heilbronner Falken verloren. Siegfried Rebhan

Ruppige und chaotische letzte Minuten

Im letzten Drittel erzielten die GEFRO-Indians endlich das überfällige 2:0. Abermals Matej Pekr war in Überzahl zur Stelle. In den letzten Minuten der Partie wurde das Spielgeschehen zunehmend chaotischer und ruppiger. Memmingen musste einige Strafzeiten hinnehmen, und die Heilbronner Falken schafften es noch vor Ablauf der regulären Spielzeit den Ausgleich zu erzielen. Die Torschützen waren Linus Wernerson Libäck und Oula Uski. Damit ging die Begegnung in die Overtime und Heilbronn entschied durch einen Powerplaytreffer in Überzahl das Spiel mit 3:2 n.V. für sich.

Nächstes Spiel gegen Buchloe

Bereits am Samstag treten die Memminger beim Bayernligisten aus Buchloe an. Spielbeginn bei den Pirates ist um 18:00 Uhr. Der letzte Test findet am kommenden Freitag in Peiting statt. Die neue Oberliga-Saison startet für die Indians am 29.09. mit einem Heimspiel in der Maustadt. Der ECDC trifft dann, vor möglichst vollem Haus, auf den Liganeuling aus Stuttgart. Karten für diese Begegnung werden in Kürze erhältlich sein.