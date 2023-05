„Alles neu macht der Mai“, heißt es so schön im Lied von Hermann Adam. Mit diesem Gedanken gingen die EV Lindau Islanders auch in die finalen Gespräche mit Verteidiger Raphael Grünholz, an dessen Ende nun eine Verlängerung bei den Inselstädtern steht.

Der Abwehrspieler fühlt sich in Lindau sehr wohl und die Nähe zu seiner Breisgauer Heimat sprach ebenfalls für eine weitere Saison am Bodensee. „Raphael ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil in der Defensive, welcher sich auch voll und ganz mit unserem Verein identifiziert. Wir sind froh, dass er weiterhin den dualen Weg mit uns gehen möchte. Mit ihm haben wir einen ehrgeizigen Spieler, der stets motiviert ist und hinten heraus einen guten ersten Pass spielen kann“, so Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders.

Bereits seit Jahren fester Bestandteil der Mannschaft

Raphael Grünholz geht mit der Verlängerung nun in seine fünfte Spielzeit am Bodensee und ist aus der Verteidigung der EV Lindau Islanders kaum mehr wegzudenken. Zudem wird der 25 Jahre alte Verteidiger eine Umschulung beginnen und den „Dualen Weg“ der Lindauer, also Beruf und professionelles Eishockey, noch intensiver betreiben, als er dies bisher getan hat. Gleichzeitig schafft er sich für die Zeit nach dem Sport eine gute berufliche Basis. „Ich freue mich darauf, auch kommendes Jahr für Lindau spielen zu dürfen! Ich fühle mich hier wie daheim und komme super mit meinen Teamkollegen und dem Trainerteam klar. Die Verlängerung war eine klare Herzensentscheidung, weiter für die Lindauer zu verteidigen. Ich freue mich auf eine motivierte und kämpferische Saison!“, so der Verteidiger zu seiner Verlängerung.

Raphael Grünholz: Fast 170 Spiele für Lindau

Dass Grünholz seinen Vertrag in Lindau verlängerte, war kein Selbstläufer. Mit seinen Anlagen und seinen bisherigen Leistungen im Trikot der Islanders machte er auch einige andere Vereine auf sich aufmerksam. Umso mehr freut es die Verantwortlichen der Lindauer, dass sich der Breisgauer schnell für eine Verlängerung in Lindau entschieden hat. Im Islanders-Trikot brachte es der Verteidiger bisher schon auf 169 Spiele und es werden noch einige mehr folgen. Grünholz ist ein physisch starker Spieler, der sich auch nicht scheut, auf dem Eis dorthin zu gehen, wo es wehtun kann. Genau diese Eigenschaften benötigt das Team der Islanders weiterhin, wenn es in engen und umkämpften Partien um Sieg oder Niederlage geht.

Von den Eisbären Juniors Berlin nach Essen und Lindau

Grünholz stammt gebürtig aus dem Breisgau, im Freiburger Nachwuchs erlernte er das Eishockeyspielen. Danach verbrachte der heute 25-Jährige lange Zeit bei den Eisbären Juniors in Berlin, wo er auch eine Ausbildung abschloss. Vor der Spielzeit 2019/2020 kam Grünholz dann von den Moskitos Essen aus der Oberliga Nord an den Bodensee.

Weitere Personalien sind in finalen Gesprächen, sodass die Islanders in den nächsten Wochen weitere Kadernews bekanntgeben können.