Kim Bürge, Nachwuchstalent der EV Lindau Islanders, hat ihre Erfolgsgeschichte um ein weiters Kapitel verlängert. Die 16-Jährige gewann mit den Eishockey-Damen des ECDC Memmingen die Deutsche Meisterschaft.

Die Memminger Frauen setzten mit einem "Sweep" (5:1, 3:1, 6:0) in der Best-of-Five-Finalserie gegen die Mad Dogs Mannheim durch und sicherten sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel.

"Leihgabe" im Sturm

Die Lindauer "Leihgabe" Kim Bürge, Tochter des EVL-Jugendleiters Andreas Bürge, kam in der Finalserie in der vierten Sturmreihe zum Einsatz. Dieser Erfolg unterstreicht einmal mehr die Effizienz der Nachwuchsarbeit bei den EV Lindau Islanders mit Spencer Eckhardt an der Spitze und den zahlreichen zertifizierten Trainern und Betreuern.

Nicht der erste Erfolg

Der Gewinn der nationalen Meisterschaft ist nicht der erste Erfolg für Kim Bürge. Zu Beginn des Jahres hatte sie zusammen mit ihrer Vereinskollegin Hanna Weichenhain mit der U18 Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft en Titel in der Division 1 gewonnen und Aufstieg in die Weltgruppe geschafft. 2018 hatte die Stürmerin mit der DEB-Auswahl an den Youth Olympic Games (YOG) in Lausanne (SUI) teilgenommen.