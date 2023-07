Nach Abschluss des Zulassungsverfahrens teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit, dass zwölf Vereine der Oberliga Nord sowie elf Vereine der Oberliga Süd zur Saison 2023/2024 antreten werden.

Somit wurde für insgesamt 23 Clubs die Zulassung erteilt. Acht Vereine erhielten Auflagen, die es noch fristgerecht zu erfüllen gilt.

Lindau spielt weiter Oberliga - EV Füssen aktuell nicht

Der EV Füssen wird nach aktuellem Stand nicht am Spielbetrieb der Oberliga Süd teilnehmen, da entscheidende Nachweise, die einen wirtschaftlich stabilen Spielbetrieb über die gesamte Saison prognostizieren können, innerhalb der offiziell vorgegebenen Fristen nicht erbracht wurden. Da der DEB die Integrität des Wettbewerbs wahren muss, mussten die Oberliga-Verantwortlichen diese schwierige Entscheidung treffen.

EV Füssen kann Unterlagen nachreichen

Die Ostallgäuer haben jedoch noch die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen ein Nachprüfungsverfahren beim Spielgericht des Deutschen Eishockey-Bund zu beantragen. Bezüglich der Teilnahme der Bayreuth Tigers - nach der Lizenzverweigerung in der DEL2 - an der Oberliga Süd-Saison 2023/2024 wird die Entscheidung im Laufe der Woche fallen.

Stuttgart Rebels künftig in Oberliga Süd

Eine neue Mannschaft in der Oberliga Süd gibt es dennoch, denn die Stuttgart Rebels sind nach dem Rückzug der Landsberg Riverkings und dem EHC Klostersee, aus der Regionalliga Süd-West in die Oberliga Süd aufgestiegen. Sobald die Teilnehmerzahl der Oberliga Süd feststeht und der Spielplan vom DEB veröffentlicht wird, werden die EV Lindau Islanders dies natürlich kommunizieren. Der Saisonstart der Oberliga Nord ist für den 22. September 2023 angesetzt, die Oberliga Süd startet eine Woche später.

EV Lindau: Lizenz für Oberliga-Süd ist erteilt

Am Montagabend (24. Juli) erhielten die EV Lindau Islanders sehr gute Nachrichten. Nach Abgabe aller geforderten Unterlagen und Anforderungen wurde den EV Lindau Islanders die Lizenz für die Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd erteilt. Besonders zu erwähnen ist, dass die Vergabe der Lizenz durch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB), wie schon in den Jahren zuvor, erneut ohne jegliche Auflagen erfolgte.

Dies ist für einen relativ „kleinen“ Verein, wie es die EV Lindau Islanders in der Oberliga Süd im Vergleich zu den Big-Playern immer noch sind, schon eine Auszeichnung. Es zeigt, dass man hier gut aufgestellt ist und einem Spielbetrieb in der dritthöchsten Spielklasse des deutschen Eishockeys nichts im Wege steht.