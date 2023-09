Am Sonntag fand das zweite Testspiel des ESC Kempten statt. Die Sharks mussten trotz vieler Chancen eine Niederlage gegen den TSV Peißenberg hinnehmen.

Test Nummer zwei stand am Sonntag Abend auf dem Fahrplan der Sharks. Erneut bei hochsommerlichen Temperaturen führte der Weg dieses mal zu den Miners nach Peißenberg. Seit dem Bayernligaaufstieg der Allgäuer zumeist ein Duell auf Augenhöhe, also bestens geeignet für eine erste ernsthafte Standortbestimmung. Wie Kempten haben auch die Miners bis jetzt ein Testspiel absolviert, beim Ligarivalen in Geretsried musste man sich erst im Penaltyschießen geschlagen geben.

Harte und Temporeiche Partie

Von Beginn an ging alles sehr schnell. Schnelles Spiel, schnelle Führung der Hausherren, schneller Ausgleich durch Zelenka und schneller Doppelpack zum 3:1. Bereits in der siebten Minute stand da Zwischenergebnis nach dem ersten Drittel fest. Das Spiel behielt sein Tempo bei, vor allem Peißenberg tauchte ein ums andere Mal gefährlich vor dem Tor von Jakob Nerb auf. Kempten hatte sichtlich Schwierigkeiten das Spiel aus der eigenen Zone zu bekommen und den Gegner zu kontrollieren.

Deutlich besser lief das dann im zweiten Spielabschnitt, auch wenn die Miners noch das 4:1 nachlegten, nahmen die Sharks nun das Heft in die Hand und waren die spielbestimmende Mannschaft. Leider vergaß man in dieser Phase die Überlegenheit auch in Tore umzuwandeln. Selbst eine doppelte Überzahl konnte eineinhalb Minuten lang nicht genutzt werden. Turm in der Schlacht, wie eigentlich immer wenn es gegen Kempten geht war Peißenbergs Goalie Korbinian Sertl der einfach alles hielt was auf seinen Kasten kam.

Die Partie wurde immer härter, einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Spieler folgte eine fünfminütige Unterzahl, die Kempten aber souverän verteidigte und in welcher die Miners kaum zu Chancen kamen. Kaum komplett folgte die nächste Hinausstellung, so dass die Allgäuer in Unterzahl ins letzte Drittel starten mussten. Auch im letzten Drittel Kempten die bessere Mannschaft und endlich belohnt. Jakub Bitomsky ging allein auf Sertl zu und erzielte das 4:2. Doch alle weiteren Bemühungen blieben unbelohnt, so dass am Ende das 4:2 auf der Anzeigetafel stand.

Nächstes Spiel gegen Sonthofen

Letztendlich wurden vor allem im ersten Drittel zu viele Geschenke verteilt, erst nach dem 3:1 Rückstand fand man ins Spiel. Erfahrungsgemäß sind solche Rückstände in Peißenberg nur sehr schwer aufzuholen, was sich wieder einmal bestätigte. Bereits am nächsten Freitag gibt es die nächste Gelegenheit zum Testen wenn der ERC Sonthofen zum Allgäuduell in Kempten aufschlägt.