Kaum ist die Saison zu Ende, sind schon die ersten Personalentscheidungen beim ESC Kempten gefallen. Mit Alexander von Sigriz und Eric Nadeau verabschieden sich zwei Urgesteine aus der Bayernliga.

Der Moment war emotional und bittersüß. Nach dem dritten und entscheidenden Playoff-Viertelfinale der "Sharks" in Erding stand Eric Nadeau mit Tränen in den Augen und der Hand auf dem Herz vor den zahlreichen Kemptener Fans, die ihn mit stehenden Ovationen feierten. Gerade hatte er die Auszeichnung zum besten Spieler der Allgäuer in der Viertelfinalserie entgegengenommen. Das zeigt, wie wertvoll und fit der 48-Jährige immer noch ist. Auch die Erdinger Zuschauer feierten Nadeau, irgendwie lag es in der Luft, dass der gebürtige Kanadier soeben das letzte Spiel seiner langen Karriere absolviert hatte.

Zum Ende der Karriere zum ESC zurückgekehrt

Eine Karriere, die in Deutschland in Kempten begann, als er in vier Jahren zum Topspieler und Publikumsliebling avancierte. Anschließend folgten 17 Spielzeiten in Füssen und eine Saison in Ravensburg. Das Kemptener Eishockey war bei Nadeau aber immer präsent. Kein Wunder, er lebt mit seiner Familie quasi in Sichtweite zum Eisstadion in der Memminger Straße.

Eric Nadeau will sich nun der Familie widmen

Schon einige Zeit war es sein Wunsch und eine Herzensangelegenheit zum Abschluss seiner Laufbahn nochmals für Kempten aufzulaufen. Er hielt Wort und begeisterte mit seiner Einstellung und seinen Leistungen die Zuschauer an der Iller Woche für Woche. Nun hängt Nadeau aber die Schlittschuhe an den Nagel und widmet sich seiner Familie.

Ob und in welcher Funktion ihn das Eishockey wiedersehen wird, weiß aktuell niemand. Beim ESC ist man stolz und dankbar dafür, den Anfang und das Ende seiner Karriere in Deutschland begleitet zu haben.

Alexander von Sigriz wechselt in die 1B-Mannschaft

Mit Alexander von Sigriz hat sich auch die ewige Nummer 21 entschieden,der Bayernliga Adieu zu sagen. Im Gegensatz zu Nadeau wird er aber in der 1B-Mannschaft der "Sharks" mit vielen seiner früheren Mannschaftskameraden weiter auf dem Eis stehen, ein Karriereende in Raten also.

Alexander von Sigriz wechselt in die 1B-Mannschaft des ESC Kempten. Patrick Gomolka

Mit einem Jahr Ausnahme verbrachte er seine ganze Karriere im Seniorenbereich in Kempten. Eine Vereinstreue, die es in der heutigen Zeit immer weniger gibt. Von Auf und Abstiegen bis zur Insolvenz der EAK und Neugründung des ESC hat er alles miterlebt. Ein echtes Kemptener Urgestein also.

Anton Zimmer wechselt zu einem höherklassigen Verein

Kein Angebot mehr für die kommende Saison bekommen David Blaschta, Nicolas Fahr sowie Rostislav Martynek, sie werden den ESC verlassen. Auch Anton Zimmer verabschiedet sich aus Kempten. Der Stürmer hat sich entschieden, das Angebot eines höherklassigen Vereins anzunehmen.