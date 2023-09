Nicht lange hat es gedauert, da kann man in Kempten schon einen Ersatz für Guillaume McSween vermelden. Joonas Sillanpää ist seit heute in Kempten und trainiert schon erstmals mit den Sharks.

Seit der Nachricht vom Abgang des Kanadiers McSween war die sportliche Leitung unermüdlich im Einsatz, gute Verteidiger sind, vor allem so spät im Sommer schwer zu finden. Doch nun steht ein Abwehrrecke auf dem Kemptener Eis, der mit seinen 22 Jahren schon 2 Jahre Erfahrung in der zweiten finnischen Liga mitbringt. Mit 1,97m und 94 Kg dürfte er allein mit seiner Statur eine Macht in der Abwehr sein. In der letzten Saison warf ihn eine Verletzung aus der Bahn, die aber komplett auskuriert ist, seit dem Sommer stand er in seiner Heimat Espoo, einem Vorort von Helsinki, auf dem Eis.

Auf der Fahrt vom Airport nach Kempten kam die Frage auf: Wann warst Du zuletzt auf dem Eis? Die Antwort: gestern, genau richtig, zeigt sie doch dass der junge Finne fit und im Training ist. Bereits sein Vater Teemu Sillanpää war in Deutschland aktiv, in den Neunzigern stand er zwei Jahre für die Starbulls Rosenheim in der DEL auf dem Eis.

Nun wagt also der Filius den Sprung nach Deutschland. In Kempten freut man sich auf Joonas, machte man mit Roni Rukajärvi doch bereits beste Erfahrungen mit finnischen Verteidigern.

Sillanpää ist ein Spieler mit viel Potential

Sportvorstand Ervin Masek gibt sich sichtlich erleichtert: „Joonas ist ein Spieler der finnischen Schule mit viel Potenzial. Mit seinem Alter und seiner Statur ist er der Spielertyp den wir uns für unsere Mannschaft und die Defensive wünschen. Er soll für mehr Konstanz und Stabilität in der Defensive sorgen. Seine Verletzung hat er auskuriert und sich den ganzen Sommer fit gehalten so dass wir uns entschlossen haben ihn mit einem zweiwöchigen Tryout Vertrag auszustatten und ihm die Chance zu geben sich zu beweisen. Danach werden wir gemeinsam entscheiden ob er einen Vertrag erhält. Wir klären aktuell alle Formalitäten, so dass er bereits am Freitag gegen Sonthofen spielberechtigt ist.“