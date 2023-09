Der ECDC Memmingen hat auf den langfristigen Ausfall von Leistungsträger Jaro Hafenrichter reagiert und mit Valentin Busch einen neuen Angreifer verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer lief zuletzt mehrere Jahre in der DEL auf und schließt sich nun den Indians an.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jaroslav Hafenrichter haben die Memminger Indians einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Der 25 Jahre alte Angreifer Valentin Busch wechselt mit sofortiger Wirkung an den Hühnerberg, bereits am Dienstag trainierte der Neuzugang, der beim ECDC die Rückennummer 98 erhalten wird, erstmals mit dem Team.

Gebürtiger Erdinger Busch war Junioren-Nationalspieler

Der 1,83m große Linksschütze wurde in Erding geboren, wo er auch das Eishockeyspielen erlernte. Nach einigen Jahren im Landshuter Nachwuchs, wo es Busch auch zum Junioren-Nationalspieler brachte, folgte der Wechsel in die Red Bull Akademie nach Salzburg. In seinem ersten Jahr im Senioreneishockey, bei den Bayreuth Tigers, wurde Busch auf Anhieb zum Rookie des Jahres in der DEL2 gewählt. Nach einigen DEL-Einsätzen für Nürnberg folgte der Wechsel nach Wolfsburg, wo der flexibel einsetzbare Angreifer fast vier Jahre unter Vertrag stand. Über Bietigheim und Iserlohn (17 Partien in der letzten Saison) geht es für Busch nun nach Memmingen.

Busch freut sich über Chance in Memmingen

Valentin Busch: „Ich hatte bei einem höherklassigen Team bereits seit längerem zugesagt, ehe sich kurz vor der Saison deren Pläne änderten und ich plötzlich ohne Vertrag dastand. Umso mehr freue ich mich, dass nun die Anfrage aus Memmingen kam und ich endlich loslegen kann.“.

Sven Müller: „Valentin passt mit seinen Eigenschaften sehr gut in unser Team. Er ist schnell, hat einen guten Schuss und ist zudem im besten Eishockeyalter. Wir freuen uns auf einen Spieler mit seinem Talent in Memmingen.“