Auf eine knappe Niederlage gegen den klassenhöheren ESC Kempten folgt ein teuer erkämpfter Sieg gegen den Ligenrivalen aus Pfronten.

Am Freitagabend war für den ERC die Wiedergutmachung für das verlorene Hinspiel in Kempten angesagt. Dementsprechend hoch motiviert traten die Mannen um Coach Helmut Wahl vor fast 500 Fans zum Eröffnungsbully an. Sonthofen hielt über das Spiel hinweg die Räume knapp, hatte fast immer eine Antwort auf die Offensivbemühungen der „Sharks“ parat und konnte auch die Kemptner Defensive immer wieder in Bedrängnis bringen. Beide Torhüter, der bärenstarke Fabian Schütze im ERC-Kasten und sein Gegenüber Luca Mayer, ließen im ersten Drittel keine Treffer zu. Der Mittelabschnitt begann mit der 1:0-Führung der Gäste. Filip Kokoska brachte die Scheibe aus der Luft glücklich vor das Tor der Hausherren und der Ex-Sonthofner Daniel Rau musste nur noch einschieben. Dann folgte ein Sonthofner Pfostentreffer, ehe der ERC durch Christopher Mitchell und Timo Schirrmacher klassisch zum 2:0 aus Kemptner Sicht ausgekontert wurde. Im Schlussabschnitt hatte Sonthofen den besseren Start und kam durch den pfeilschnellen Dan Przybyla nach Zuspiel von Aaron Grillinger durch einen Alleingang zum 1:2-Anschlusstreffer. Trotz der lautstarken Unterstützung der Fans und einigen tollen ERC-Angriffen blieb den „Sonthofner Jungs“ der Ausgleichstreffer verwehrt, sodass Kempten letztendlich als Sieger vom Eis ging.

Gegen Pfronten: ERC Sonthofen setzt sich durch

Auch für die Sonntagspartie hatte sich die Sonthofner Mannschaft einiges vorgenommen. Zum einen sollte die Niederlage in Pfronten ausgeglichen werden und zum anderen hätte das eigene Publikum, das sich mit knapp 300 Zuschauern trotz des schönen Wetters zahlreich in der Eishalle einfand, einen Sieg verdient. Sonthofen trat wieder mit vier Sturmreihen an, hatte aber nur drei Mittelstürmer im Aufgebot, was das Zusammenspiel in den Sturmreihen schwieriger gestaltete. Die Partie war für ein Vorbereitungsspiel unnötig hart und so mussten die beiden ERC-Stürmer Christopher Unzeitig und Jonas Gotzler nach Checks das Krankenhaus aufsuchen. Über die Schwere der Verletzungen der beiden Spieler lagen bis zu Redaktionsschluss keine Informationen vor. Bei David Mische hingegen liegt die Diagnose nach dem Check gegen den Kopf- und Nackenbereich des jungen Stürmers mit einer Schädelprellung und Gehirnerschütterung vor. Wie lange die Spieler ausfallen, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Der erste Treffer der Partie ging in der 7. Spielminute während einer Überzahlsituation auf das Konto von ERC-Stürmer Dustin Ottenbreit, der das Zuspiel von Dan Przybyla gekonnt zur 1:0-Führung abfälschte. Auch der zweite Spielabschnitt begann für Sonthofen mustergültig. Christian Engler setzte den rechtsaußen positionierten Denis Adebahr mit einem eleganten Schienbein-Pass in Szene, Adebahr zog ab und es stand 2:0 für den ERC. Im weiteren Verlauf gab es Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt durch die sehr gut aufgelegten Goalies, Calvin Stadlemann im ERC-Tor und Dominik Gimbel und Pascal Lorenz (ab der Spielhälfte) im Tor der Gäste zunichtegemacht wurden. Kein Halten gab es dann für Stadelmann als Domenik Timpe nach seinem abgewehrten Alleingang per Nachschuss den 1:2-Anschlusstreffer in den Winkel setzte und das bei zweifacher Sonthofner Überzahl. Davon völlig unbeeindruckt zimmerte Matyas Stransky nur 17 Sekunden später die Vorlage von Nikolas Neuber in den rechten Pfrontner Winkel und stellte dadurch die vorherige Zwei-Tore-Führung wieder her. Den Schlusspunkt setzte dann im letzten Drittel Pfrontens Moritz Lochbihler mit seinem 2:3-Anschlusstreffer.

ERC-Coach Helmut Wahl zeigte sich nach dem Spiel gegen den EV Pfronten sehr zufrieden mit seiner Mannschaft und lobte die Mannschaftsleistung an beiden Spieltagen. Auch den Sonthofner Fans attestierte der Trainer eine erstklassige Unterstützung.