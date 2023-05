Der EHC Kempten meldet die Verpflichtung von Luca Mayer. Der 21-jährige kann auf bereits auf sieben DEL-Spiele für Augsburg verweisen.

Mit 21 Jahren noch jung an Jahren, trotzdem schon reich an Erfahrung ist der gebürtige Landsberger. Ausgebildet wurde er bei zwei Top Adressen, beim ESV Kaufbeuren und den Augsburger Panthern. Seine Leistungen brachten ihm auch Einsätze im U16 und U17 Nationalteam ein, sowie bereits 7 DEL Spiele in Augsburg. Vor der letzten Saison wechselte er dann in die Oberliga Süd nach Passau, wo er in 43 Spielen für die Black Hawks zum Stammtorhüter avancierte. Nun möchte der talentierte Torwart wieder näher an seine Heimat und hat sich so für das Engagement bei den Sharks entschieden. Mayer hat in Passau immer wieder bewiesen was er kann und somit auch das Interesse der Sharks Verantwortlichen geweckt.

Trainer Sven Curman über die Verpflichtung von Goalie Luca Mayer

„Er ist ein junger talentierter Torhüter der den Weg nach oben sucht. Kempten ist da das richtige Sprungbrett für ihn um sich weiter zu entwickeln. Er hat im Nachwuchs die höchsten Spielklassen durchlaufen und ist ein Top ausgebildeter Goalie. Für die heutige Zeit eher ungewöhnlich, er ist ein eher kleiner Torwart, dafür aber unheimlich wendig und hat einen aggressiven Spielstil. Er ist ein mitspielender Torhüter der immer motiviert ist und alles für den Sieg tut. Ich habe ihn selbst in der letzten Saison in der Oberliga spielen gesehen, finde er ist ein sehr guter Torhüter und mit seiner Jugend steht er genau dafür was wir in Kempten aufbauen wollen. Junge Spieler einbinden und weiterentwickeln die den nötigen Willen, Ehrgeiz und Spirit mitbringen.Wir freuen uns das Luca die Herausforderung annimmt und sind überzeugt das er bei uns eine gute Rolle spielen wird.“

Luca Mayer über seine Zukunft bei den Sharks Kempten

Und auch der junge Keeper selbst freut sich auf seine Zeit in Kempten: „Ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles daran setzen das in mich gesetzte Vertrauen unter Beweis zu stellen. Dieser Verein hat die besten Chancen ganz oben in der Liga mitzuspielen, was sich natürlich genau mit meiner Ambition deckt“.