Der ECDC Memmingen verlor am ersten Adventssonntag sein Heimspiel gegen den Deggendorfer SC. Die Niederbayern entführten mit einem 3:2 Sieg alle drei Punkte vom Hühnerberg und festigten damit den zweiten Tabellenplatz. Die Indians sind nun am kommenden Wochenende gefordert, zwei Siege gegen Bad Tölz und Stuttgart sollen her.

Die Indians tun sich schwer

Neben den bekannten Verletzten des ECDC fiel vor dem Spiel auch noch Abwehrchef Linus Svedlund aus. Eine Verletzung aus dem Auswärtsspiel gegen den EV Füssen machten einem Einsatz für den Schweden einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem starteten die Indianer mutig und spielfreudig in die Partie. Sie ließen dem Gegner aus Deggendorf kaum Luft zum Atmen. Völlig verdient war dann die Führung in der ersten Spielminute. Der aktuell formstarke Dominik Meisinger traf zum 1:0. Minuten später folgte das 2:0 für den ECDC. Matej Pekr netzte für die Rot-Weißen ein. Spätestens aber das 1:2 in der 9.Minute war dann der Weckruf für die Gäste, die fortan immer stärker wurden. Leon Zitzer zirkelte die Scheibe ins Indianer-Gehäuse. Der DSC ergriff nun mehr die Initiative und belohnte sich vor der Pause mit dem Ausgleich. Abwehrchef Marcel Pfänder markierte das 2:2.

Im zweiten Drittel fand das Memminger Spiel kaum statt. Viele Unstimmigkeiten im Spielaufbau und technische Fehler erschwerten es den Indianern entschieden gegen den DSC vorzugehen. Die Niederbayern waren nun das bessere Team und Marcel Pfänder hämmerte die Scheibe zum 3:2 ins Netz (29.Minute).

Im letzten Drittel zeigten die Mannen von Coach Huhn den Willen, das Spiel zu drehen. Deggendorf hingegen verwaltete die Begegnung clever. Spannend wurde es nochmals kurz vor dem Ende. Die Indianer bekamen die Chance auf dem Silbertablett serviert. Mehrere Überzahlsituationen blieben aber ungenutzt, sodass das Gästeteam von Trainer Jiri Ehrenberger drei Punkte mit nach Niederbayern nahm und am Ende, wie vor einigen Wochen in Deggendorf, mit 3:2 siegte.

Auswärtsspiel gegen Bad Tölz am Freitag

In der kommenden Woche geht es für die Indians zunächst auswärts weiter. Am Freitag reisen die Maustädter nach Bad Tölz. Spielbeginn bei den Löwen ist um 19:30 Uhr. Ein Fanbus wird eingesetzt. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am Sonntag um 18:00 Uhr statt. Dann gastieren die Stuttgart Rebels zum zweiten Mal in dieser Saison in der Maustadt. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.