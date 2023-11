Der ECDC Memmingen gewann am Freitagabend das erste von zwei Heimspielen an diesem Wochenende in der Overtime. Am Ende eines spannenden Spiels sicherten sich die Indians mit 4:3 n.V. den Zusatzpunkt über die Bayreuth Tigers. Mehr als 2100 Zuschauer bejubelten den Erfolg am den Hühnerberg. Am Sonntag kommt mit dem EV Lindau der nächste schwere Gegner in die Maustadt.Ohne Pascal Dopatka, der mehrere Monate ausfallen wird, dafür aber mit Förderlizenzspieler Luigi Calce, gingen die Indianer in das Topspiel gegen Bayreuth. Im ersten Drittel hatte Memmingen das Spiel in der Hand und spielte drangvoll in Richtung Bayreuther Gehäuse. Doch die Tigers standen sattelfest in der Defensive und setzen ab und an mit ihrer Qualität im Angriff ebenfalls Akzente. So ging Bayreuth kurz vor Ende des Drittels auch in Führung. Andree Hult traf für die Gäste.

Im zweiten Drittel glichen die Memmingen schon nach gut drei Minuten aus. Sofiene Bräuner stand goldrichtig und verwandelte zum 1:1. Memmingen zwar immer noch mit leichten Spielvorteilen, aber Bayreuth stand sehr kompakt und zeigte sich effizient. Tomas Schmidt brachte die Tigers mit 2:1 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die letzte Pause.

41 Bilder Der ECDC Memmingen gewann am Freitagabend das erste von zwei Heimspielen an diesem Wochenende in der Overtime. Siegfried Rebhan

Im letzten Drittel begannen die Hausherren druckvoll und engagiert. Das Team von Daniel Huhn wollte den Ausgleich erzwingen. Das wichtige 2:2 fiel dann in der 47.Minute. Matej Pekr bekam den Puck und versenkte die Scheibe trocken im Netz. Dieser Treffer gab den Indianern noch einmal Aufwind. Eine Überzahlsituation brachte schließlich die Erlösung: In sehenswerter Manier kam der Puck über Svedlund und Pekr zu Dominik Meisinger, der zur erstmaligen Führung einschießen konnte. Die Partie blieb aber weiterhin offen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit mussten die Memminger eine unnötige Strafzeit hinnehmen und Bayreuth gelang noch der Ausgleich. Erneut war es Tomas Schmidt, der zum 3:3 traf. Damit ging es in die Overtime.

In der Verlängerung dauerte es rund 40 Sekunden, bis der entscheidende Treffer fiel. Die Indians, welche vom ersten Bully an in Puckbesitz waren, tankten sich in Person von Eddy Homjakovs erfolgreich durch und entschieden das Spiel. Der Lette verlud den gegnerischen Goalie mit einem erfolgreichen Alleingang zum 4:3 n.V.. Damit sicherten sich die Memminger den Zusatzpunkt in einem spannenden Spiel und verteidigten Rang 3 der Oberliga-Tabelle.

Bereits am Sonntag folgt das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Die Rot-Weißen treffen dann, im zweiten Allgäu-Bodensee-Derby der Saison, auf die Lindau Islanders. Karten sind bereits online im VVK verfügbar. Spielbeginn ist, aufgrund des Deutschland-Cups, erst um 18:30 Uhr. Erneut gilt für alle Dauerkarteninhaber, sofern nicht bereits im Bayreuth-Spiel eingelöst, die Bring-a-Friend-Aktion, bei der eine Begleitperson kostenlos zum Spiel mitgebracht werden kann.