Lindaus Phoenix aus der Asche: Seine Eishockey-Karriere samt Goalie-Ausrüstung, hatte Dominik Hattler eigentlich schon an den Nagel gehängt. Er war aber in der vergangenen Saison, ohne zu zögern für seinen EVL zur Stelle, als dieser sich mit drei verletzten Torhütern und einem absoluten Negativlauf in einer sehr verzwickten Situation befand. Jetzt hat der Goalie seinen Vertrag bei den Islanders verlängert.

Seinen selbstlosen Einsatz wird ihm im Verein sicher keiner vergessen und auch er selbst spürte dadurch wieder das Feuer sich für seine Teamkollegen in höchster Not in die Schüsse der gegnerischen Verteidiger zu werfen und diese abzuwehren. Dies alles mündete nun in der Verlängerung seines Vertrags, sodass Hattler zusammen mit dem festverpflichtenden Dieter Geidl, das Goalie-Duo der EV Lindau Islanders bilden wird.

Sportlicher Leiter des EVL freut sich über Verlängerung

"Beim Sponsorenabend habe ich es angesprochen und wiederhole mich gerne. Dominik hat sich in einer schwierigen Phase entschieden nochmals anzugreifen und dem Verein zu helfen. Umso mehr freut es uns, dass er als eigener Nachwuchsspieler so starke Leistungen gezeigt hat und sich für einen weiteren Vertrag empfohlen hat", sagt Milo Markovic, Sportliche Leiter der Lindauer, voller Freude zur Verlängerung.

Islanders vom Pech verfolgt

Was da in der vergangenen Saison im Kader der Lindauer passierte, hatte schon fast tragische Züge mit einem Happy End, welches man sich vorher so nicht hätte ausdenken können. Erst verletzen sich alle drei Torhüter in einer Woche, dann musste Dieter Geidl zurück zu seinem Stammverein Kaufbeuren und die Islanders standen ohne Goalie da und mussten deshalb zwei Spieltage sogar verschieben.

Zurück aus dem Ruhestand

Die Verantwortlichen standen vor einer fast unlösbaren Aufgabe und kamen so auf Dominik Hattler, welcher eigentlich seine Karriere in der Oberliga schon beendet hatte. Im Training des U23-Perspektivteams hielt sich Hattler aber noch fit und trainierte zudem auch die Nachwuchs-Goalies der Islanders. Er war also noch immer "voll im Saft", als er ins kalte Wasser der Oberliga geschmissen wurde und Woche für Woche gemeinsam mit Geidl Topleistungen im Tor des EVL zeigte. Statistisch gesehen war Dominik Hattler, knapp vor Dieter Geidl, zudem in der abgelaufenen Spielzeit der Goalie mit den wenigsten Gegentreffern.

Hattler spricht über die Gründe für Verlängerung

Der waschechte Lindauer Dominik Hattler begann im Alter von fünf Jahren seine Eishockeylaufbahn beim heimischen EV Lindau, durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften und blieb dem Verein immer treu. "Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die Jungs. Nachdem ich die Jahre zuvor ein wenig den Spaß am Eishockey verloren habe, hat es mir mit der Truppe letztes Jahr wieder richtig Spaß gemacht. Der Kern der Mannschaft ist gut erhalten geblieben, was uns den Saisonstart hoffentlich etwas leichter macht und wir von Anfang an punkten können", sagt Dominik Hattler zu den Gründen, um bei seinem EVL zu verlängern. Im Verein sind deshalb alle froh, dass das Lindauer Eigengewächs an Bord bleibt. Sein stets hohes Trainingsniveau und das er immer da ist, wenn er gebraucht wird, zeigt seine charakterlich so starke Einstellung sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen.