Der ECDC Memmingen hat das zweite Aufeinandertreffen mit den Islanders aus Lindau verloren. Ein gebrauchter Tag für das Team von Daniel Huhn, das im Allgäu-Bodensee-Derby nicht richtig in die Spur fand, endet mit 1:4. Schon am Dienstag geht es für die Memminger in Garmisch weiter, am Sonntag folgt das nächste Heimspiel gegen Höchstadt.

Guter Start

Die Indians starteten gut und hatten im ersten Drittel zumindest spielerisch alles im Griff. Lindau tat sich gegen das temporeiche Spiel der Hausherren zunächst schwer und konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. In der 8.Minute war Memmingen dann in Überzahl erfolgreich. Sofiene Bräuner brachte die Maustädter in Führung, nachdem die Schiedsrichter den Videobeweis bemühen mussten. Trotz der spielerischen Dominanz schaffte der ECDC es aber nicht die Führung auszubauen.

Indians geraten in die Defensive

Im zweiten Drittel kippte das Spielgeschehen zunehmend. Zudem kamen einige Akteure der Indians angeschlagen nicht mehr aus der Kabine zurück. Lindau glich zwei Minuten nach Wiederbeginn durch Corvin Wucher aus. Die Gäste vom Bodensee wurden nun zunehmend mutiger und die Islanders beschäftigten Memmingen mehr und mehr. Die Indians hingegen fanden nicht mehr zu ihrem Spiel zurück und sahen sich immer häufiger in die Defensive gedrängt.

Zwei Empty-Net-Treffer vor Spielende

Auch im letzten Drittel war die Partie auf Seiten der Rot-Weißen weiterhin zerfahren. Der EV Lindau erarbeitet sich den Führungstreffer. Marc Hofmann traf in Überzahl zum 2:1 (47.Minute), als er den Puck an einen Memminger Schlittschuh spielte, von wo aus er ins Tor kullerte. Die Maustädter wollte ins Spiel zurückfinden, aber an diesem Abend klappte offensiv einfach nicht viel. Die Lindau Islanders legten kurz vor Ende der regulären Spielzeit zwei Empty-Net-Treffer nach. Damit entführten die Insulaner verdient drei Punkte vom Hühnerberg.

Am Dienstag in Garmisch

Für den ECDC geht es bereits am Dienstag weiter. Die Reise geht abermals an die Zugspitze zum SC Riessersee. Spielbeginn im Olympia-Eissport-Zentrum ist um 19:30 Uhr. Die Blau-Weißen konnten am Sonntag in der Overtime beim Höchstadter EC gewinnen, nachdem sie zuvor eine herbe Heimniederlage gegen Passau einstecken mussten. Tabellarisch sind beide Mannschaften eng beieinander, bei einem Sieg der Garmischer könnten sie bis auf einen Punkt an die Indians heranrücken. Die besten Scorer sind mit einigem Abstand Robin Soudek und Lubor Dibelka, beide waren auch beim 5:3 Erfolg vor kurzer Zeit die Protagonisten aus Sicht des SCR. Wenn die Indians an der Zugspitze punkten wollen, brauchen sie eine deutliche Leistungssteigerung. Verzichten muss das Team von Daniel Huhn dabei in den kommenden Wochen auf Angreifer Valentin Busch, auch Lubor Pokovic und Lukas Bender drohen auszufallen.

Nächstes Heimspiel

Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am kommenden Sonntag statt. Der Höchstadter EC kommt zum zweiten Mal in die Maustadt. Spielbeginn ist dann wieder zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.