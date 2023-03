Der Mountainbike-Marathon am Auerberg (MTB-Auerberg-Marathon) ist Geschichte! Die Veranstalter haben das Aus verkündet. Damit stirbt eine Traditions-Sport-Veranstaltung im Allgäu.

In einem Facebook-Post und auf der Homepage erklären die Veranstalter, warum das Mountainbike-Rennen heuer nicht mehr stattfinden wird. Grund sind demnach "behördliche Auflagen bezüglich der Streckenabsicherung", eine der Durchführung der Veranstaltung sei "nicht mehr möglich". Die Entscheidung sei "schweren Herzens" und "trotz gut verlaufenem Anmeldestart und laufender Vorbereitungen" gefallen. Domit steht fest: Der 18. MTB-Auerberg-Marathon wird nicht stattfinden und wohl auch nicht mehr wiederbelebt. Wer sich für dieses Jahr bereits angemeldet und die Startgebühr bezahlt hat, bekommt die Startgebühren in voller Höhe zurückerstattet. Der MTB-Auerberg-Marathon hätte am Sonntag, 14. Mai stattfinden sollen.

Das war der MTB-Auerberg-Marathon:

Es gab drei Strecken: eine "Marathonstrecke" (66 Kilometer, 1.300 Höhenmeter über den Auerberg), eine "Mittelstrecke" (47,5 Kilometer, 750 Höhenmeter) und dann noch die milde "Kurzstrecke" (15 Kilometer, 170 Höhenmeter), dazu noch der "Kids-Marathon" mit verschiedenen Distanzen. Start und Ziel war an der FOS/BOS in Kaufbeuren. An einer Abzweigung nach rund 17 Kilometern konnte man kurzfristig (je nach Kondition) entscheiden, ob man die kürzere Mittelstrecke fährt oder sich doch den gesamten Marathon vornimmt. Für die Marathon-Strecke gab es auch eine Mannschaftswertung, für die Einzelwertung mehrere Altersklassen von U17 bis mehreren Senioren-Klassen. In den letzten drei Jahren konnte der Mountainbike-Marathon bereits coronabedingt nicht stattfinden. Beim letzten MTB-Auerberg-Marathon 2019 gab es 470 Anmeldungen, knapp 300 Mountainbiker schafften es ins Ziel. Bei diesem Rennen gewonnen auf der Marathon-Strecke hat bei den Männern Markus Westhäuser vom Bike-o-Rado Racing Team e.V. in Heidenheim mit einer Zeit von 2 Stunden, 25 Minuten, bei den Damen Paulina Wörz vom RSC Auto Brosch in Kempten mit einer zeit von 3 Stunden, 1 Minute.