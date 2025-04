Über 1500 Grippe-Tote in der aktuellen Saison - eine Gruppe besonders betroffen

Es ist die gute Nachricht: Die aktuelle Grippewelle 2024/2025 geht allmählich ihrem Ende entgegen. Das berichtet das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht. Zwar sei die Zahl der Atemwegerkrankungen in Deutschland weiter stabil, allerdings spielten dabei zunehmend „normale“ Erkältungsviren eine Rolle und nicht mehr Influenza-Viren. Insgesamt hätten aktuell hochgerechnet rund 5,2 Millionen Menschen in Deutschland Atemwegsprobleme.

Offiziell begonnen hatte die aktuelle Grippewelle Ende Dezember vergangenen Jahres. Von da an stiegen die Erkrankungszahlen deutlich an.

Dass die echte Grippe - im Gegensatz zum grippalen Infekt - alles andere als ungefährlich ist, zeigen die aktuellen Zahlen des RKI.

Grippewelle 2024/2025 - die aktuellen Zahlen

Demnach sind in der laufenden Grippe-Saison - also seit Herbst 2024 - mehr als 384.000 bestätigte Grippe-Fälle in Deutschland registriert worden. In der ersten Aprilwoche kamen 5100 neue Fälle hinzu.

Mehr als 66.000 Menschen mit Grippe wurden stationär in Krankenhäusern behandelt.

1577 Todesfälle mit Grippe-Infektion wurden seit Herbst 2024 registriert.

Für ältere Menschen ist die Grippe besonders gefährlich. Von den 1577 Toten waren laut RKI 90 Prozent älter als 60 Jahre.

Für eine Grippe typisch ist oft ein plötzlicher Erkrankungsbeginn mit Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen. „Häufig kommt etwas später ein trockener Reizhusten dazu“, wie das RKI erklärt.

Eine Grippeschutzimpfung wird in Deutschland unter anderem Menschen ab 60, Schwangeren, chronisch Kranken, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichem Risiko empfohlen.

Vor allem ältere Menschen sterben an Covid-19

Auch die Corona-Erkrankungen in Deutschland, soweit sie offiziell bekannt und registriert wurden, werden im aktuellen Wochenbericht des RKI aufgelistet. Demnach wurden seit der 40. Meldewoche 2024 insgesamt 137.660 laborbestätigte COVID-19-Fälle an das RKI übermittelt. Bei 51.749 (38 %) Fällen wurde angegeben, dass die Betroffenen im Krankenhaus behandelt wurden. In der Saison 2024/25 seien bisher 2.527 Todesfälle mit SARS-CoV-2-Infektion an das RKI übermittelt worden, so das Institut. Und auch hier trifft es fast durchwegs ältere Menschen - von den 2527 Toten waren 96 Prozent 60 Jahre oder älter.