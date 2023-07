Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wohnhäuser in Bad Wörishofen eingestiegen. Die Polizei ermittelt.

Die Einbrüche in zwei Wohnhäuser ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bad Wörishofer Ortsteil Hartenthal. Laut der Polizeiinspektion Bad Wörishofen hatten die unbekannten Täter Lebensmittel und Bargeld aus den beiden Häusern mitgenommen.

Bad Wörishofen: Einbrecher von Bewohnern überrascht

In einem Fall wurden die Einbrecher von den Bewohnern des Hauses überrascht und flohen zu Fuß in Richtung Lauchdorf. Angaben über den entstandenen Sachschaden und die Höhe der Beute machte die Polizei nicht. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen melden.

Erst kürzlich mehrere Einbrüche im Unterallgäu

Bereits Ende Juli berichtete die Polizei von einer Einbruchserie im Unterallgäu. Innerhalb von fünf Tagen registrierte die Polizei zwölf Einbrüche. Mittlerweile hat die Polizei darauf regiert und zeigt nun verstärkte Präsenz in ländlichen Gebieten.