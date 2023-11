Ein Biber hat am Samstag einen Unfall auf der A4 verursacht. Er fällt einen Baum direkt an der A4. Und der krachte nicht nur auf die Autobahn, sondern auch noch auf ein Auto.

Biber sind mitunter fleißige Tierchen. An Flüssen, Bächen oder Seen fällen sie Bäume, bauen ihre Burgen und buddeln sich Höhlen, um das perfekte Heim für die Familie zu schaffen - manchmal zum Leidwesen des Menschen. Im Oberallgäu legten Biber jüngst die Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf lahm. Mit ihren Bauten hatten sie den Bahndamm derart unterhöhlt, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.

Baum stürzt auf A4 bei Dresden und fällt auf Auto

Der Arbeitseifer der Nager wurde am Samstag in der Nähe von Dresden (Sachsen) einer Autofahrerin zum Verhängnis. Sie war auf der A4 unterwegs, als ihr zwischen den Gemeinden Ohron und Burkau ein Baum aufs Auto fiel. Der Baum ragte vom Fahrbahnrand über die Standspur bis auf die rechte Spur, berichtete die Polizei. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Neben ihrem Auto wurde allerdings auch die Leitplanke und der Wildzaun beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 1.200 Euro, so die Polizei.

Polizei kann schnell "Tatverdächtigen" ermitteln

Die Freiwillige Feuerwehr Ohorn schaffte den Baum von der Autobahn. Dafür mussten beide Fahrspuren gesperrt werden. Polizisten sicherten Spuren und konnten noch vor Ort zügig einen Tatverdächtigen ermitteln. Es stellte sich heraus, dass wohl ein Biber den Baum gefällt hatte. Auch weitere Bäume in der Umgebung waren angenagt. Um diese kümmert sich nun die Autobahnmeisterei.

Der Biber in Europa

Der Biber ist in fast ganz Europa geschützt und unterliegt in Deutschland nicht dem Jagdrecht. Im 19. Jahrhundert wurden die Nager aufgrund intensiver Bejagung in vielen Teilen Europas ausgerottet. Der Europäische Biber wird rund 18 Kilogramm schwer.

Biber leben an fließenden und stehenden Gewässern und ernähren sich ausschließlich pflanzlich. Die Tiere legen in ihrem Revier zwei bis maximal zehn Wohnbauten an. Dabei befindet sich der Eingang immer unterhalb des Wasserspiegels. Die einzelnen Biberbauten werden mitunter durch Röhren verbunden und können einen Durchmesser von 120 Zentimeter und eine Höhe von rund 60 Zentimeter erreichen.