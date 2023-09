Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag ein Reh in einem Wildgehege in Aichach angeschossen. Das Tier starb in der Nacht an den schweren Verletzungen.

Am Montag entdeckte der Eigentümer eines Wildgeheges in der St.-Emmeran-Straße in Aichach, Ortsteil Unterschneitbach (Landkreis Aichach-Friedberg bei Augsburg) ein totes Reh auf dem Gelände seines Wildgeheges, berichtet die Polizei. Es stellt sich heraus, dass ein Unbekannter in der Nacht davor das Wildtier angeschossen hatte.

Angeschossenes Reh starb im Laufe der Nacht an seinen schweren Verletzungen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Tier durch den Schuss nicht sofort getötet, sondern starb erst im Laufe der Nacht an seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

Aichach ist die Kreisstadt des Landkreises Aichach-Friedberg im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Die Stadt liegt im Städtedreieck München, Augsburg und Ingolstadt am Flüsschen Paar. Sie hat 40 Gemeindeteile und 21.908 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022)

Polizei erschießt ausgebüxten Nandu in Weißenhorn

An einem Schuss starb am Sonntag auch ein Nandu in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm). Der südamerikanische Laufvogel war aus seinem Gehege ausgebüxt und lief entlang der Staatsstraße zwischen Weißenhorn und Biberach herum. Sein Besitzer, ein Jäger und drei Polizeistreifen bemühten sich, das Tier wieder einzufangen - doch ohne Erfolg. Die Polizei kam schließlich zu dem Schluss, dass der frei herumlaufende Vogel eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr darstellt. Weil den Beamten keine andere Lösung zielführend erschien, erschossen sie das Tier in Absprache mit dem Eigentümer.