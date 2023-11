Erneut wurde ein Geldautomat in Bayern gespreng. Am frühen Dienstagmorgen jagten Unbekannte einen Geldautomaten in Langquaid im Landkreis Kelheim in die Luft.

Die Serie an Geldautomatensprengungen geht weiter! In der Nacht auf Dienstag gegen 03:30 Uhr sprengten Unbekannte in der Marktgemeinde Langquaid im niederbayerischen Landkreis Kelheim mit Sprengstoff einen Geldautomaten, berichtet das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA). Der Ausgabeautomat befand sich in einer Filiale der Volksbank in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Marktplatz.

Täter flüchten nach Sprengung in einem dunklen Fahrzeug Richtung Rohr

Nach der Tat mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Statiker muss laut BLK erst überprüfen, ob das Haus noch standsicher ist. Wie die Polizei berichtet, sollen drei Täter den Automaten gesprengt haben. Nach der Tat flüchteten sie in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem Audi, in Richtung Rohr.

Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt nun. Experten sollen in den kommenden Tagen den Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes in München untersuchen.

BLKA sucht nach Zeugen

Das BLKA sucht derweil nach Zeugen. Die Beamten interessieren sich vor allem für Folgendes:

Wem sind in der Nacht rund um den Marktplatz in Langquaid verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet, das im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnte?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/12120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Seit Monaten hält eine Serie von Geldautomatensprengungen die Polizei in Deutschland in Atem. Auch im Allgäu schlugen die Täter bereits mehrfach zu. Anfang des Jahres 2023 und im September gelang den Behörden dann ein Schlag gegen die Szene. In den Niederlanden nahm die Polizei mehrere Tatverdächtige fest.