Die Serie geht weiter: Am Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank Raiffeisenbank in Rüdenhausen (Unterfranken) gesprengt.

Die Unbekannten jagten nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) in der Nacht auf Montag gegen 02:50 Uhr in Rüdenhausen, in Landkreis Kitzingen in Unterfranken, in der Raiffeisenstraße einen Geldautomaten mit Sprengstoff in dei Luft. Der Ausgabeautomat befand sich in einer Filiale der Volksbanken Raiffeisenbanken in einem Geschäftsgebäude. Das BLKA geht von drei Tätern aus. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto. In welche Richtung, ist unklar.

Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Experten sollen in den kommenden Tagen den Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München genauer untersuchen.

Bayerisches Landeskriminalamt sucht nach Zeugen

Das BLKA bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Beamten stellen folgende Fragen:

Wem sind in der Nacht im Bereich der Raiffeisenstraße in Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen) verdächtige Menschen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet, das im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnte?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 /12120 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unbekannte sprengten vor etwa einer Woche Geldautomaten in Oberfranken

Erst vor einer Woche hatte es einen ganz ähnlichen Fall in Scheßlitz in Oberfranken gegeben. Die Stadt liegt nur etwa 80 Kilometer von Rüdenhausen entfernt. Dort sprengten Täter in der Nacht auf Dienstag gegen 03:06 Uhr ebenfalls in einer Filiale der Volksbanken-Raiffeisenbanken einen Geldautomaten. Nach der Tat sollen mindestens drei Menschen mit zwei dunklen Autos in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Geldautomatensprengungen auch immer wieder im Allgäu

Immer wieder sprengen Täter Geldautomaten in die Luft und versuchen an Bargeld zu kommen. Unter anderem gab es in den vergangenen Monaten auch mehrere Taten im Allgäu. Mitunter begehen die Täter im Vorfeld der Sprengungen weitere Straftaten. Diese stehen häufig im direkten Zusammenhang mit den Taten und dienen der Vorbereitung. Viele Banken in Deutschland haben zudem auf die zunehmenden Zahl der Geldautomatensprengungen reagiert und neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.